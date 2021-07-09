Ünal Karaman'dan yeni sezon öncesi iddialı sözler

Afyonkarahisar'ın gerek spor altyapısı gerek iklim şartları açısından ideal bir kamp merkezi olduğunu ifade eden Ünal Karaman, "Afyonkarahisar kampını en iyi şekilde değerlendirerek, iyi hazırlanarak yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan ve destek olan Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.





"SPORDA EN İDDİALI ŞEHİR OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Sporun şehrinde her geçen gün daha fazla takım ağırlamaya başladıklarını ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini belirten Vali Gökmen Çiçek ise, "Türkiye'nin en iyi spor tesislerine sahip olan Afyonkarahisar, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile bu alanda en iddialı şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Takımların sezon hazırlığı için Afyonkarahisar'ı tercih etmeleri ve her geçen gün daha fazla ilgi olması bizleri mutlu ediyor. Göztepe Spor Kulübü Teknik Direktörü Ünal Karaman'a ve tüm takıma teşekkür ediyor, iyi bir kamp dönemi geçirmelerini diliyorum" dedi.