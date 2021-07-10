10 Numara operasyon

Orta sahaya oyun kurucu arayan Galatasaray, Slavia Prag'da forma giyen Nicolae Stanciu için pazarlıklarını sürdürüyor. Cimbom, Çek kulübünün istediği 6.5 milyon Euro bonservis bedelini düşürmek için uğraşırken, Rumen basınınagöre Aslan'ın efsanesiGheorghe Hagi de vatandaşıiçin devreye girdi. 28 yaşındaki Rumen 10 numaranın da Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Hagi ve Popescu, Florya'da Fatih Terim'le bir görüşme yapmıştı. Stanciu, geçen sezon Slaviaformasıyla 45 maçta 16 gol, 8asistlik performans sergiledi.
LİSELİLER FLORYA'DA
Sarı-kırmızılılar dün bir bölümü taraftara ve basına açık antrenman gerçekleştirdi. Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanı, bu yıl G.Saray Lisesi ve G.Saray Üniversitesi'nden mezun olan ve en az bir doz aşı olan taraftarlar izledi. Yeni transfer Barış Yılmazile Fatih Terim, oyuncunun ilk idmanıöncesinde kısa bir sohbet de gerçekleştirdi. Omar da takımla birlikte antrenmanlarına devam etti.