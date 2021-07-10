Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 10 Numara operasyon
Giriş Tarihi: 10.7.2021

10 Numara operasyon

10 Numara operasyon
Orta sahaya oyun kurucu arayan Galatasaray, Slavia Prag'da forma giyen Nicolae Stanciu için pazarlıklarını sürdürüyor. Cimbom, Çek kulübünün istediği 6.5 milyon Euro bonservis bedelini düşürmek için uğraşırken, Rumen basınına göre Aslan'ın efsanesi Gheorghe Hagi de vatandaşı için devreye girdi. 28 yaşındaki Rumen 10 numaranın da Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Hagi ve Popescu, Florya'da Fatih Terim'le bir görüşme yapmıştı. Stanciu, geçen sezon Slavia formasıyla 45 maçta 16 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

LİSELİLER FLORYA'DA
Sarı-kırmızılılar dün bir bölümü taraftara ve basına açık antrenman gerçekleştirdi. Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanı, bu yıl G.Saray Lisesi ve G.Saray Üniversitesi'nden mezun olan ve en az bir doz aşı olan taraftarlar izledi. Yeni transfer Barış Yılmaz ile Fatih Terim, oyuncunun ilk idmanı öncesinde kısa bir sohbet de gerçekleştirdi. Omar da takımla birlikte antrenmanlarına devam etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle buluştu
Son dakika: Galatasaray'a yeni Hagi! Nicolae Stanciu Aslan'ı istiyor...
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
SON DAKİKA | Tosuncuk'un eski eşi Sıla Soysal isyan etti! Bir zamanlar Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimdi...
Temmuz ayı Memur emekli maaş zammı hesaplama tablosu ve ekranı: 2021 zamlı maaşlar ne zaman yatacak, Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA | 9 Temmuz koronavirüs vaka sayısı tablosu açıklandı! Aşılamayla birlikte tablo umut veriyor
Son dakika: Radamel Falcao transferinde büyük ters köşe! MLS, Katar derken...
Bir babanın en acı anı: Yanlışlıkla ezdiği kızını elleriyle toprağa verdi!
Fransızlardan Türk SİHA'larına övgü: Almak için sıraya girdiler
Son dakika: Ozan Kabak için bomba transfer iddiası! Yeni adresi belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
10 Numara operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA