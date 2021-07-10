8 milyon Euro bulursam giderim

Kolombiyalı oyuncu Radamel Falcao ayrılmak için zorluk çıkartmayacağının altını çizerken tek isteğinin Galatasaray’daki kazancının aynısı olduğunu iletti
Galatasaray'da gündem bir kez daha Radamel Falcao… 2019-20 sezonu öncesinde transfer edilen Kolombiyalı oyuncu, 5 milyon Eurogaranti ücretin yanı sıra 3 milyon Euroda bonus kazanıyor. Sakatlıklardan dolayı sarı-kırmızılılar bir türlü 35 yaşındaki golcüden yeterli verimi alamazken, güçlü kontratı nedeniyle de yönetimin eli kolu bağlı durumda. Sarı-kırmızılı idareciler, oyuncu ile görüşürken kariyeri için kararının ne olduğu sorusunu direkt olarak yöneltti. Takımdan ayrılması hep konuşulan oyuncu istediği teklifin gelmesi halinde ayrılmak için sorun çıkarmayacağını belirtirken, bu ücretin yıllık 8 milyon Euro olduğunun altını çizdi. Galatasaray yönetimi bu yanıtsonrasında beklemeye geçerken,forvet transferinde Falcao veDiagne'nin durumuna göre ilerleyecek. Cimbom'un göndermek istediği Ryan Babel ve Sofiane Feghouli konusunda ise hareket şansı çok az. İki oyuncu dakontratlarının son yılında veGalatasaray'dan ayrılmayasıcak bakmıyor.