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Giriş Tarihi: 10.7.2021 12:23

Altay'da Anastasios Chatzigiovanis ısrarı

DHA
Altay'da Anastasios Chatzigiovanis ısrarı

Süper Lig'in yeni ekiplerindan Altay'ın, geçen ay talip olduğu Yunan futbolcu Anastasios Chatzigiovanis'in transferinden vazgeçmediği öğrenildi.

Panathinaikos Kulübü'nde forma giyen 24 yaşındaki sağ kanatla geçen ay temasa geçen siyah-beyazlılar, ilk görüşmeden olumlu sonuç alamamıştı. İzmir ekibinin bu transferi bitirmek için yeniden girişimlere başladığı belirtildi. Altay yönetiminin, İzmir'e gelmeye sıcak bakan Yunan futbolcuyu transfer etmek için kesenin ağzını açtığı ifade edildi.

Arsenal'den İzlandalı kaleci Runar Alex Runarsson, Mjallby Kulübü'nden İsveçli stoper Eric Björkander'le prensipte anlaşan Altay'ın ayrıca Brezilya'nın Bahia takımından orta saha oyuncusu Thaciano'yu da listesine eklediği iddia edildi.

Öte yandan Alanyaspor'dan transfer edilen ön libero Ceyhun Gülselam ile Ankaragücü'den transfer edilen kaleci Korcan Çelikay idmanlara başladı. Bodrumspor'dan transfer edilen sol kanat Ozan Sol'un da önümüzdeki günlerde takıma katılacağı öğrenildi.

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Altay'da Anastasios Chatzigiovanis ısrarı
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