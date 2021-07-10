Barış Alper’den 5 yıllık ımza

Galatasaray, Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 34 maçta 8 gol atıp 5 kez de asist yapmıştı. Genç futbolcu 3 kez Türkiye U21 Milli Takımı formasını da giyerken, 1 kez de ağları havalandırdı. İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Barış Alper Yılmaz, "Galatasaray her futbolcunun hayalidir, ben de buhayali gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızınönünde o şanlı formayı giymek için sabırsızlanıyorum.Gerçekten çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım" dedi.
'ŞENOL GÜNEŞ'İNSÖZLERİ TALİHSİZLİK'
EURO 2020 dönüşünde ameliyat olan Taylan Antalyalı hakkında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamalarına G.Saray'dan yanıt geldi. Sarı-kırmızılı kulüp "Talihsiz açıklamaları üzülerek izledik" başlığı ile yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Oyuncumuz Taylan Antalyalı bu süreci kısıtlı tatil süresinden fedakârlık ederek, Milli Takım'da oynayabilmek için hızlandırmış ve gerekli tüm tedaviler Avrupa Şampiyonası öncesinde, performansını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tamamlanmıştır."