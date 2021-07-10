Dünyanın en zengin hakemi

EURO 2020 finalini yönetecek olan Björn Kuipers, kurduğu süpermarket zinciri ile 13.5 milyon Euro’luk (137.8 milyon TL) servetin sahibi oldu. 48 yaşındaki Hollandalı, birçok spor dalına yaptığı sponsorluklarla da tanınıyor
Hollanda'da Radboud Üniversitesi'nde işletme okuyan Björn Kuipers, sonrasında iş hayatına atılarak "Jumbo Kuipers" adlı bir süpermarket zinciri kurdu ve franchise (bayilik) vermeye başladı. 48 yaşındaki deneyimlihakemin ayrıca eşi ile birlikte sahipolduğu bir güzellik merkezi var. 2016'da Hollanda kaynaklarına serveti hakkında bilgilendirme yapan Kuipers'ın toplam nakit hesabının 13.5 milyon Euro (137.8 milyon TL) olduğu açıklanmıştı. Firması ile birçok spor dalına sponsorluk yapan hakem, Formula 1 pilotu Max Verstappen'in destekçileri arasında. Kuipers'ın ailesi de önemli bir hakemlik kariyerine sahip. Dedesi Andries Van Leeuwen deuzun yıllar hakemlik yaparken, 1963'teTottenham ile Atletico Madrid arasındakiKupa Galipleri Kupası finalini yönetmişti.
VERRATTI'YE KÜFÜR ETMIŞTI!
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki M.City ile PSG arasındaki yarı final ilk maçına Björn Kuipers damgasını vurmuştu. Maç sırasında Verratti'yeİngilizce "F… off" dediği iddia edilmişti. PSG'den Verratti ve Herrera maç sonu bu durumu anlatırken "Bizolsak ceza alırız. Biz de hakemlerdensaygı bekliyoruz" demişti.