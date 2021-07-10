Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe’de neşeli antrenman
Giriş Tarihi: 10.7.2021 13:25

Fenerbahçe’de neşeli antrenman

DHA
Fenerbahçe’de neşeli antrenman

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası’nda sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli futbolcuların idmanın genelinde birbirleriyle sürekli şakalaşmaları dikkat çekti.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki idmanın tamamı basına açık yapıldı. Neşeli görüntülere sahne olan idman ısınma hareketleri ile başladı. Dinlenmeye yönelik gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon çalışmaları ile sürerken, ayak tenisi ile devam etti.

Sarı-lacivertli futbolcuların idmanın genelinde birbirleriyle sürekli şakalaşmaları da dikkati çekti. Fenerbahçe'de hafif ağrıları bulunan Nabil Dirar hazırlıklarını bireysel sürdürürken, Altay Bayındır düz koşu yaptı.Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.



OZAN VE İRFAN'DAN ÖZEL ÇALIŞMA
Fenerbahçe'de milli takımlarda olması sebebiyle antrenmana geç katılan Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci, eksiklerini gidermeye çalışıyor. Takımla antrenmana katılan Ozan ve İrfan Can, idman sonunda özel çalışmalar gerçekleştirdi.



BERKE DİKKATLERİ ÇEKTİ
Sarı-lacivertli ekibin başarılı kalecisi Berke Özer, takımla çalışmalarda dikkatleri çekti. Ayak tenisinde gösterdiği performansla göz dolduran genç kaleci, attığı röveşatalarla da alkış aldı. Berke, hırsıyla rekabete hazır olduğunu gösterdi.

TARAFTARLAR İDMANI SEYRETTİ
Fenerbahçe'nin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği idmanı izlemek isteyen çok sayıda taraftar tesise geldi. Sarı-lacivertli taraftarların ricasını kırmayan kulüp, idmanı yakın bir yerden takip ettirdi. Yaptıkları tezahüratlarla destek veren taraftarları kırmayan teknik direktör Pereira, idman sonunda yanlarına giderek forma imzaladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
Son Dakika | Tosuncuk'un eski eşi Sıla Soysal isyan etti! Bir zamanlar Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimdi!
JP Morgan: Türkiye çok hızlı toparlanacak
İSKİ’nin ihmali can alıyordu
Temmuz ayı Memur emekli maaş zammı hesaplama tablosu ve ekranı: 2021 Bu yıl Zamlı maaşlar ne zaman yatacak, memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Galatasaray'a yeni Hagi! Nicolae Stanciu Aslan'ı istiyor...
Son dakika: Falcao'nun ayrılmak için tek şartı var! Galatasaray'dan sürpriz transfer
Fenerbahçe'den yılın bombası! EURO 2020'ye damga vurmuştu
Başkan Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle buluştu
Adana'da özel hastane skandalı! Azra Bebek ölüm kalım savaşı veriyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe’de neşeli antrenman
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA