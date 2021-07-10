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Giriş Tarihi: 10.7.2021

Fırtına Kanarya’yı yuttu

Fırtına Kanarya’yı yuttu

Trabzonspor, U19 Gelişim Ligi’nde F.Bahçe’yi yenerek finale çıktı ve G.Saray’ın rakibi oldu

U19 Gelişim Ligi yarı finalinde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Antalya'da oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan maçın henüz 2. dakikasında Muhammet Akpınar, yaptığı plase vuruşla Fırtına'yı öne geçirdi. 22'de yine Muhammet soldan yapılan ortada mükemmel bir röveşata vuruşu gerçekleştirdi ancak topu kaleci kurtardı. 44'te Mustafa Köroğlu, ceza sahası dışından sert şutuyla kaleci Ertuğrul'u avladı ve farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla biterken 80'de Kemal Bayrak, kafa golüyle takımını umutlandırdı ama bu skor F.Bahçe'ye yetmedi. Bordo-mavililer finalde 13 Temmuz Salı günü saat 21.00'de Galatasaray ile karşılaşacak. F.Bahçe ve Kasımpaşa arasındaki üçüncülük maçı ise 12 Temmuz'da. Mücadeleler yine A Spor'dan yayınlanacak.

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Fırtına Kanarya’yı yuttu
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