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Giriş Tarihi: 10.7.2021

Formalar beğenildi

TURGUT DOĞAN
Formalar beğenildi
Fenerbahçe, yeni sezon formalarını tanıttı. Puma ile futbol takımlarını kapsayan 2 yıllık bir sponsorluk anlaşması imzalayan Başkan Ali Koç, "Yönetim kurulu olarak karar verdik, yıldızlı formalar kullanmayacağız. Formamızda bu sene yıldız yok. Bizim derdimiz yıldız ya da para değil. 28 şampiyonluğumuzun resmiyet kazanmasını istiyor, olumlu haberleri bekliyoruz" dedi. Formaları çok beğendiklerini kaydeden Başkan Koç, "Umarım bu formalar bize şans getirir. Yeni iş birliğimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yaptığımız anlaşma, para akışını pozitif yönde etkileyecek. Bir evvelki anlaşmamızdan çok daha kârlı olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Ayrıca Koç, üçüncü formanın 19 Ağustos'ta duyurulacağını, Fenerbahçe'nin o gün olası bir Avrupa kupası maçında sahaya yeni formasıyla çıkabileceğini belirtti.

319 TL'YE SATIŞTA
Yıldız kullanılmayan formaların ense kısmında Mustafa Kemal Atatürk imzası yer aldı. Ayrıca Fitpro özelliğiyle giyen oyuncunun kaslarına uyum sağlıyor ve rahatsız etmiyor. Leke tutmayan formalar, omuz kısımlarındaki hava delikleri sayesinde de terlemeyi önlüyor. Öte yandan fiyatı 319 TL olan formaların satışına dün başalndı.

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Formalar beğenildi
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