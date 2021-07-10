Formalar beğenildi

Fenerbahçe, yeni sezon formalarını tanıttı. Puma ile futbol takımlarını kapsayan 2 yıllık bir sponsorluk anlaşması imzalayan Başkan Ali Koç, "Yönetim kurulu olarakkararverdik, yıldızlı formalarkullanmayacağız.Formamızdabu sene yıldız yok.Bizim derdimiz yıldız ya dapara değil. 28 şampiyonluğumuzunresmiyet kazanmasınıistiyor, olumlu haberleribekliyoruz" dedi. Formaları çok beğendiklerini kaydeden Başkan Koç, "Umarım bu formalar bize şans getirir. Yeni iş birliğimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yaptığımız anlaşma, para akışını pozitif yönde etkileyecek. Bir evvelki anlaşmamızdançok daha kârlı olduğunusöyleyebilirim" ifadelerini kullandı. AyrıcaKoç, üçüncü formanın 19Ağustos'ta duyurulacağını,Fenerbahçe'nin o gün olasıbir Avrupa kupası maçındasahaya yeni formasıyla çıkabileceğinibelirtti.
319 TL'YE SATIŞTA
Yıldız kullanılmayan formaların ense kısmında Mustafa Kemal Atatürk imzası yer aldı. Ayrıca Fitpro özelliğiyle giyen oyuncunun kaslarına uyum sağlıyor ve rahatsız etmiyor. Leke tutmayan formalar, omuz kısımlarındaki hava delikleri sayesinde de terlemeyi önlüyor. Öte yandan fiyatı 319 TL olan formaların satışına dün başalndı.