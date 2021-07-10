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Giriş Tarihi: 10.7.2021 13:30 Son Güncelleme: 10.7.2021 13:31

Galatasaray'dan İsmail Çokçalış atağı! Yedlin yetersiz kaldı!

Galatasaray'dan İsmail Çokçalış atağı! Yedlin yetersiz kaldı!
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek pozisyonu için arayışlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, Yedlin'in performansından memnun değil ve yerine takviye yapmaya hazırlanıyor. Bir yabancı bek alacak olan Cimbom, bir de yerli alternatif arayışında. Gündemdeki isim ise Bursaspor'dan İsmail Çokçalış.

Galatasaray, uzun süredir transfer listesinde yer alan Bursaspor'un genç sağ beki İsmail Çokçalış için özel bir strateji uyguluyor.

DeAndre Yedlin'in performansından memnun kalmayan ve sağ bek mevkisine takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray, Jens Stryger Larsen'in yanı sıra Bursaspor'dan İsmail Çokçalış için de nabız yoklamaya başlamış durumda.

Tavkim'de yer alan habere göre, 21 yaşındaki İsmail'i hem yatırım transferi hem de kadrodaki yerli kalitesini artıracak bir isim olarak gören Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncunun transferinde kulüp doktoru Yener İnce ile birlikte hareket ediyor.

Geçtiğimiz nisan ayında çapraz bağları kopan İsmail Çokçalış'ın ameliyatını gerçekleştiren Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin genç oyuncunun sahalara beklenenden daha erken döneceği yönünde rapor sunması üzerine Sarı-Kırmızılı yönetimin, bu transfer için gaza bastığı öğrenildi.

İsmail ile ameliyat süreci sonrası yakın bir ilişki içerisinde olan İnce'nin ayrıca genç yıldız adayıyla yapılacak görüşmelerde de önemli bir koz olacağı düşünülüyor.

Bursaspor'un ise Avrupa'dan da birçok talibi olan İsmail Çokçalış için kapıyı 2 milyon Euro'dan açtığı öne sürülüyor.

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Galatasaray'dan İsmail Çokçalış atağı! Yedlin yetersiz kaldı!
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