Galatasaray'dan İsmail Çokçalış atağı! Yedlin yetersiz kaldı!

Geçtiğimiz nisan ayında çapraz bağları kopan İsmail Çokçalış'ın ameliyatını gerçekleştiren Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin genç oyuncunun sahalara beklenenden daha erken döneceği yönünde rapor sunması üzerine Sarı-Kırmızılı yönetimin, bu transfer için gaza bastığı öğrenildi.

İsmail ile ameliyat süreci sonrası yakın bir ilişki içerisinde olan İnce'nin ayrıca genç yıldız adayıyla yapılacak görüşmelerde de önemli bir koz olacağı düşünülüyor.

Bursaspor'un ise Avrupa'dan da birçok talibi olan İsmail Çokçalış için kapıyı 2 milyon Euro'dan açtığı öne sürülüyor.