Kulüpler Birliği ‘İsteklerimiz yapılmazsa sahaya çıkmayız’ diye mektup yazdı, SABAH Spor yazarları yorumladı
Ömer Üründül: Bu tarz bir açıklama ile TFF'ye başvurmak doğru değil. Kimsenin gücü yetmez. Levent Tüzemen: TFF, Kulüpler Birliği'ne danışmadan 'Ben yaptım oldu' diye karar almamalı. Gürcan Bilgiç: TFF geri adım atmayınca kulüpler de bu sert açıklamayı yapmak zorunda kaldı. İskender Doğan: Haklı olduğunuz birçok konuda bile bu tavrınız ile haksız duruma düşersiniz.
KULÜPLERİN TEPKI GÖSTERDIĞI 4 MADDE
1- TFF ile yayıncı kuruluş arasındaki ciddiyetten uzak ilişkiden ötürü sözleşme tadil ediliyor ve kulüpler zarar görüyor. 2- MHK, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'nun atama ve işleyişi. 3- Yabancı oyuncu sayısında kulüplerin taleplerinin göz ardı edilmesi. 4- Kulüp Lisans Talimatı kriterlerinin ülkemiz gerçekleri dışında kalması.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Sorunlar karşılıklı iyi niyetle çözülür
Mutlaka Kulüpler Birliği'nin TFF'ye bazı istekleri olacaktır. Yabancı konusu bu isteklerin başını teşkil ediyor. Bana göre daha önce yapılmış uygulama devam etmeliydi. Çünkü Avrupa'da yabancı transferi serbest. Eğer Milli Takım için bunu yapıyorsak şöyle bir örnek verelim; EURO 2020'de başarılı olan Danimarka'nın neredeyse tüm oyuncuları ülke dışında oynuyor. Yayıncı kuruluş olayında, bu ekonomik şartlarda sıkıntı yaşanması normal. Karşılıklı iyi niyetle halledilecektir. TFF ve kurulların kararlarını yine TFF verecektir. Kulüpler Birliği'nin bildirisine tek itirazım var; o da "Bunlar yerine gelmezse maçlara çıkmayız" sözü. Bunu yapmaya kimsenin gücü yetmez. Bu tarz bir açıklamaile TFF'ye başvurmak doğrudeğil. Böyle bir uygulamayakimse cesaret edemez.
LEVENT TÜZEMEN
Yayın gelirleri kesile kesile kuşa döndü!
Kulüpler Birliği isteklerinde çok haklı. TFF Kulüpler Birliği'ne danışmadan 'Ben yaptım oldu' diye karar almamalı. Özellikle yabancı oyuncu konusunda 8 oyuncunun sahada, 6 oyuncunun kulübede olmasının anlamı yok. Avrupa'nın önemli liglerinde yabancı oyuncu tartışması hiç yapılmıyor. Global dünyada rekabet yaşanıyorsa TFF'nin "Şukadar yabancı ve yerli sahada olmalı" gibi düşünmemesi gerekiyor. Ayrıca yayıncı kuruluşun Süper Lig'i yayınlama adına karar verdiği gün ödeyeceği rakamlar belliydi. Ödemeler kesile kesile kuşa döndü. TFF yayıncıya ya kulüplerin isteklerini kabul ettirmeli ya da yeniden ihale açmalı. Bu ihalenin kasımda yapılması doğru değil. Lig başlamadanolmalı. Kulüpler de ceplerinegelecek paraları bilir.
GÜRCAN BİLGİÇ
Yabancı sayısı için çözüm bulunmalı Yayıncı kuruluşa karşı olan rahatsızlıklar yeni değil. 3 seneden beri indirimler ve kurların sabitlenmesi nedeniyle sıkıntılar vardı. Ama ortam nedeniyle çok ses çıkarmadılar. Pandeminin bitişi, maddi güçlüklerin zirveye ulaşması ve TFF'nin pazarlık etabında sanki karşıtarafın yanındaymış gibi gözükmesi anlaşılanbıçağı kemiğe dayandırdı. Maçlara çıkmama niyetini Ali Koç yaklaşık 1 ay önce dillendirdi. Yani bu karar aslında Kulüpler Birliği'nin mutfağında pişiyordu. TFF geri adım atmayınca bu sert açıklamayı yapmak zorunda kaldılar. Bundan sonrası siyasetin işi olacak. Mevcut şartlar ve 8+6, dengeleri altüst ediyor. Teknik adamlar değişiklik konusunda espriler üretmeye başladılar. TFF özellikle yabancı sayısında kısıtlama değil kural getirerek çözüm bulmalı. Zaten gidişat da o yönde.
FATİH DOĞAN
Suçlamak yerine masaya oturulmalı
Kulüpler Birliği Vakfı'nın haklı görülebilecek eleştirileri var. Pandemi sürecinin kulüplere getirdiği mali yük 2 yıldır kulüplerin belini daha da büktü. Bu yüzden hem ekonomiyi döndürmekte zorlanıyorlar hem de bağlantı olarak transfer yapamıyorlar. Dün konuştuğum bir başkan, "Kulüp olarak ne para kazanacağımı,nasıl takım kuracağımı, ne vereceğimiyayın gelirlerinin ne olacağı ve nezaman alacağımı bilmiyorum. Bu kadar belirsizlik içinde kulüp yönetmeye çalışıyoruz. Bu teknik olarak mümkün değil. Ya kulüpleri kapatacağız ya da borç batak içinde kendimizi kandıracağız" dedi. Ama açıklamadaki 'Bunlaryapılmazsa oynamayız' resti doğru değil. Haklı olduğunuz birçok konuda bu tavır ile haksız duruma düşersiniz. Türk futbolunu bugünlere sadece TFF ve MHK getirmedi. Aslan payı maalesef kulüp yönetimlerinin. Suçlamak yerine masaya oturmak daha makul olur. Yabancı yasağının ertelenmesi de bir başlangıç olabilir.