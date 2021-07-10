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Giriş Tarihi: 10.7.2021 10:34 Son Güncelleme: 10.7.2021 10:34

Peru'yu yenen Kolombiya Kupa Amerika'da üçüncü oldu

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Peru'yu yenen Kolombiya Kupa Amerika'da üçüncü oldu

Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı Kupa Amerika'da üçüncülük müsabakası Kolombiya ile Peru arasında oynandı. Rakibini 3-2 yenen Kolombiya, turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

2021 Kupa Amerika'da (Copa America) Peru'yu 3-2 mağlup eden Kolombiya, üçüncü oldu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın üçüncülük maçında Kolombiya ile Peru karşılaştı.

Mane Garrincha Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kolombiya, 49. dakikada Juan Cuadrado, 66 ve 90+4. dakikalarda Luis Diaz'ın attığı gollerle galibiyete ulaştı. Peru'nun gollerini 45. dakikada Yoshimar Yotun ve 82. dakikada Gianluca Lapadula kaydetti.

Turnuvanın final maçı, yarın TSİ 03.00'te Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda Arjantin ile Brezilya arasında oynanacak.

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Peru'yu yenen Kolombiya Kupa Amerika'da üçüncü oldu
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