Sağ salim bitiyor!

Rachid Ghezzal, 3 yıllık kontrat ve sezon başına bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro’luk teklifi kabul etti. Oyuncunun bonservisi 3-3.5 milyon Euro civarında bir rakama alınacak. Valentin Rosier'in kulübü Sporting de 5 milyon Euro ısrarından vazgeçerek 4 milyon Euro'ya kadar düştü. Beşiktaş biraz daha indirimle işi noktalamayı planlıyor
Beşiktaş, geçen sezon ortaya koydukları performansla kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzalve ValentinRosier'in transferinibitirmeküzere. İşte yapılan pazarlıkların detayları:
FAZULİ İLE MASAYA OTURDULAR
Önceki gün İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeri Anoiur Fazuli ile yapılan pazarlıklarda büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Siyah-beyazlılar,29 yaşındaki futbolcuya3 yıllık kontrat ve sezon başınabonuslarla birlikte 2.5milyon Euro'luk teklifi kabulettirdi. Arada sadece küçük detaylar kalırken, transferin bitmesi oyuncunun kulübü Leicester City ile yapılacak görüşmelere kaldı.
KULÜBÜNDEN KOLAYLIK İSTEYECEK
Ghezzal, bu süreçte aktifrol oynayarak LeicesterCity'li yöneticilerle bizzatgörüşecek. Siyah-beyazlıyönetim de İngiliz ekibinin4-5 milyon Euro bandındakitalebini aşağı çekerek buişi sonlandırmaya çalışacak.Menajer Fazuli'nin "LeicesterCity, 3-3.5 milyon Euroarasındaki bir rakamı kabuleder" dediği öğrenildi.
FRANSIZ YILDIZ İÇİN GERİ SAYIM
Öte yandan Valentin Rosier'in Beşiktaş'ta devam etmeye yönelik net duruşu sonrası Sporting, geri adım atarak5 milyon Euro bonservis talebinde indirimi kabul etti. Portekiz ekibinin 4 milyon Euro'ya bu transfere izin vereceği belirtildi. Kartal ise Ghezzal'daolduğu gibi rakamı 3-3.5 milyon Euro civarına indirmeyiplanlıyor.
DORUKHAN TOKÖZ ARADIĞINI BULAMADI
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve futbola Avrupa'da devam etmeyi planlayan Dorukhan Toköz, istediği seviyede teklif alamadı. Dorukhan'a açık kapı bırakan yönetim, oyuncunun durumu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Siyahbeyazlılar, 25 yaşındaki orta sahaya 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL maç başı ücret önermişti.
KENAN KARAMAN İSTANBUL'A GELİYOR
Siyah-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı Kenan Karaman'ın, yüz yüze görüşmeler için İstanbul'a geleceği belirtildi. Ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapan Karaman'ın bugün ya da yarın İstanbul'da Beşiktaşlı yöneticilerle masaya oturacağı kaydedildi. Kartal, Kenan'a yıllık 10 milyon TL teklif yapmış ve rakam üzerinde uzlaşma sağlanmıştı.