Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sıkıntı üstüne sıkıntı!
Giriş Tarihi: 10.7.2021

Sıkıntı üstüne sıkıntı!

Sıkıntı üstüne sıkıntı!
Bonservisi elinde olan Serdar Dursun ve Caulker'ı kadrosuna katan, yeni hocası Pereira'yı da takımın başına getiren Fenerbahçe'yi şimdi zor günler bekliyor. Kanarya, FFP anlaşması gereği 1 sezon daha sattığı kadar bonservis harcaması yapabilecek ve Bankalar Birliği anlaşmasından dolayı da maaş bütçesi brüt 44 milyon Euro'ya düşecek. Kadroda şu anda 37 futbolcu bulunurken, gönderilmesi planlanan isimlerin birçoğu takımdan ayrılmak istemiyor. Sarı-lacivertliler, zorunlu satın alma opsiyonundan dolayı Samatta için Aston Villa'ya 6 milyon Euro ödeyecek. F.Bahçe, Samatta'yı satarak bu zarardan kâr etmeye çalışıyor ancak Tanzanyalı forvet gitmeye sıcak bakmıyor. Öte yandan Perotti, Zajc, Dirar, Tisserand ve Lemos da ayrılmayı düşünmüyor. Yönetim de bu oyuncuların menajerleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle buluştu
Son dakika: Galatasaray'a yeni Hagi! Nicolae Stanciu Aslan'ı istiyor...
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
SON DAKİKA | Tosuncuk'un eski eşi Sıla Soysal isyan etti! Bir zamanlar Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimdi...
Temmuz ayı Memur emekli maaş zammı hesaplama tablosu ve ekranı: 2021 zamlı maaşlar ne zaman yatacak, Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA | 9 Temmuz koronavirüs vaka sayısı tablosu açıklandı! Aşılamayla birlikte tablo umut veriyor
Son dakika: Radamel Falcao transferinde büyük ters köşe! MLS, Katar derken...
Bir babanın en acı anı: Yanlışlıkla ezdiği kızını elleriyle toprağa verdi!
Fransızlardan Türk SİHA'larına övgü: Almak için sıraya girdiler
Son dakika: Ozan Kabak için bomba transfer iddiası! Yeni adresi belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Sıkıntı üstüne sıkıntı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA