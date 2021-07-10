Sıkıntı üstüne sıkıntı!

Bonservisi elinde olan Serdar Dursun ve Caulker'ı kadrosuna katan, yeni hocası Pereira'yı da takımın başına getiren Fenerbahçe'yi şimdi zor günler bekliyor. Kanarya, FFP anlaşması gereği 1 sezondaha sattığı kadar bonservis harcamasıyapabilecek ve BankalarBirliği anlaşmasından dolayıda maaş bütçesi brüt 44 milyon Euro'ya düşecek. Kadroda şu anda 37 futbolcu bulunurken, gönderilmesi planlanan isimlerin birçoğu takımdan ayrılmak istemiyor. Sarı-lacivertliler, zorunlu satın alma opsiyonundan dolayı Samatta için Aston Villa'ya 6 milyon Euro ödeyecek. F.Bahçe, Samatta'yı satarak bu zarardan kâr etmeye çalışıyor ancak Tanzanyalı forvet gitmeye sıcak bakmıyor. Öte yandan Perotti, Zajc, Dirar, Tisserand ve Lemos da ayrılmayı düşünmüyor. Yönetim de bu oyuncuların menajerleriyle görüşmelerini sürdürüyor.