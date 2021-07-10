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Giriş Tarihi: 10.7.2021 19:27 Son Güncelleme: 10.7.2021 19:37

Son dakika: Galatasaray’ın beklediği yıldızın menajeri İstanbul’a geliyor! Patrick van Aanholt ve Mario Rui...

Son dakika: Galatasaray’ın beklediği yıldızın menajeri İstanbul’a geliyor! Patrick van Aanholt ve Mario Rui...

Son dakika haberi… Gelecek sezon için yeni yönetimle birlikte transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, PSV Eindhoven ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına gerekli transferleri yetiştirmeye çalışıyor. Şu ana kadar Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz’ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, sol bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan basınından gelen haberlere göre, Patrick van Aanholt ve Mario Rui transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin ardından göreve gelen Burak Elmas ve ekibi, sarı-kırmızılıların gelecek sezon kadrosu için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yönetimin ilk bitirdiği transfer, Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen Barış Alper Yılmaz olmuştu.

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren yönetim, Gedson Fernandes ve bir sol bek transferini PSV Eindhoven ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetiştirmeye çalışıyor.

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından adı sıkça Galatasaray ile anılan Hollandalı sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un transferinin bittiği söyleniyordu.

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen ve sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki sol bek oyuncusunun bonservisi elinde bulunuyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Transferi bonservis bedeli ödemeden bitirecek olan Galatasaray, oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Patrick van Aanholt'un menajeri önümüzdeki hafta görüşmeler için Türkiye'de olacak.

Oyuncuya Avrupa'dan da tekliflerin olduğunu söyleyen Romano, Galatasaray'ın ilk görüşmeleri yapacağını belirtti.

MARİO RUİ TRANSFERİNDE DURUMLAR FARKLI

Sarı-kırmızılıların bir diğer sol bek alternatifi olan Mario Rui de ise durumlar daha farklı. Aanholt'un menajerini İstanbul'a davet eden Galatasaray, Mario Rui için Napoli ile henüz anlaşma sağlayamadı.

Fabrizio Romano, Galatasaray'ın bu transferden vazgeçmek üzere olduğunu ve farklı isimlere yöneldiğini belirtti.

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Son dakika: Galatasaray’ın beklediği yıldızın menajeri İstanbul’a geliyor! Patrick van Aanholt ve Mario Rui...
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