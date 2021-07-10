Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kenan Karaman'ın, yüz yüze görüşmeler için İstanbul'a geleceği belirtildi.
Ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapan Karaman'ın bugün ya da yarın İstanbul'da Beşiktaşlı yöneticilerle masaya oturacağı kaydedildi.
Kartal, Kenan'a yıllık 10 milyon TL teklif yapmış ve rakam üzerinde uzlaşma sağlanmıştı.
DORUKHAN TOKÖZ ARADIĞINI BULAMADI
Bu arada Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve futbola Avrupa'da devam etmeyi planlayan Dorukhan Toköz, istediği seviyede teklif alamadı.
Dorukhan'a açık kapı bırakan yönetim, oyuncunun durumu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.
Siyah-Beyazlılar, 25 yaşındaki orta sahaya 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL maç başı ücret önermişti.