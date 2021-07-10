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Giriş Tarihi: 10.7.2021 09:25 Son Güncelleme: 10.7.2021 09:27

Son dakika: Kenan Karaman, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor! Dorukhan Toköz aradığı teklifi bulamadı

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Kenan Karaman, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor! Dorukhan Toköz aradığı teklifi bulamadı

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kenan Karaman, yönetimle yüz yüze görüşmek için İstanbul'a geliyor. Siyah-Beyazlılar ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz ise aradığı teklifi bulamadı. Beşiktaş yönetimi Dorukhan'la ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kenan Karaman'ın, yüz yüze görüşmeler için İstanbul'a geleceği belirtildi.

Ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapan Karaman'ın bugün ya da yarın İstanbul'da Beşiktaşlı yöneticilerle masaya oturacağı kaydedildi.

Kartal, Kenan'a yıllık 10 milyon TL teklif yapmış ve rakam üzerinde uzlaşma sağlanmıştı.

DORUKHAN TOKÖZ ARADIĞINI BULAMADI
Bu arada Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve futbola Avrupa'da devam etmeyi planlayan Dorukhan Toköz, istediği seviyede teklif alamadı.

Dorukhan'a açık kapı bırakan yönetim, oyuncunun durumu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Siyah-Beyazlılar, 25 yaşındaki orta sahaya 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL maç başı ücret önermişti.

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Son dakika: Kenan Karaman, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor! Dorukhan Toköz aradığı teklifi bulamadı
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