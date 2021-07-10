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Giriş Tarihi: 10.7.2021 10:21 Son Güncelleme: 10.7.2021 10:23

Son dakika... Transferde Beşiktaş-Galatasaray kapışması! Ghezzal ve Rosier için yeni hamle...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika... Transferde Beşiktaş-Galatasaray kapışması! Ghezzal ve Rosier için yeni hamle...

Son dakika... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Kartal'ın önceliği ise, geçen yıl kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Ghezzal ve Rosier'i takımda tutmak. 2 yıldız için Galatasaray'ın devreye girmesi ise siyah-beyazlıları zorluyor. Son olarak iki oyuncunun menajeriyle bir araya gelen yönetim, imza aşamasına geldi. İşte detaylar...

Son dakika... Önümüzdeki sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını tam gaz devam ettiriyor. Siyah-beyazlıların önceliği ise geçen sezon kiralık olarak forma giyen Ghezzal ve Rosier'i yeniden takıma kazandırmak.

Beşiktaş, geçen sezon ortaya koydukları performansla kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in transferini bitirmek üzere. İşte yapılan pazarlıkların detayları...

FAZULİ İLE MASAYA OTURDULAR

Önceki gün İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeri Anoiur Fazuli ile yapılan pazarlıklarda büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık kontrat ve sezon başına bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro'luk teklifi kabul ettirdi. Arada sadece küçük detaylar kalırken, transferin bitmesi oyuncunun kulübü Leicester City ile yapılacak görüşmelere kaldı.

KULÜBÜNDEN KOLAYLIK İSTEYECEK

Ghezzal, bu süreçte aktif rol oynayarak Leicester City'li yöneticilerle bizzat görüşecek. Siyah-beyazlı yönetim de İngiliz ekibinin 4-5 milyon Euro bandındaki talebini aşağı çekerek bu işi sonlandırmaya çalışacak.

Menajer Fazuli'nin "Leicester City, 3 ila 3.5 milyon Euro arasındaki bir rakamı kabul eder" dediği öğrenildi.

FRANSIZ YILDIZ İÇİN GERİ SAYIM

Öte yandan Valentin Rosier'in Beşiktaş'ta devam etmeye yönelik net duruşu sonrası Sporting, geri adım atarak 5 milyon Euro bonservis talebinde indirimi kabul etti.

Portekiz ekibinin 4 milyon Euro'ya bu transfere izin vereceği belirtildi. Kartal ise Ghezzal'da olduğu gibi rakamı 3- 3.5 milyon Euro civarına indirmeyi planlıyor.

DORUKHAN TOKÖZ ARADIĞINI BULAMADI

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve futbola Avrupa'da devam etmeyi planlayan Dorukhan Toköz, istediği seviyede teklif alamadı. Dorukhan'a açık kapı bırakan yönetim, oyuncunun durumu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki orta sahaya 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL maç başı ücret önermişti.

Siyah-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı Kenan Karaman'ın, yüz yüze görüşmeler için İstanbul'a geleceği belirtildi.

Ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapan Karaman'ın bugün ya da yarın İstanbul'da Beşiktaşlı yöneticilerle masaya oturacağı kaydedildi. Kartal, Kenan'a yıllık 10 milyon TL teklif yapmış ve rakam üzerinde uzlaşma sağlanmıştı.

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Son dakika... Transferde Beşiktaş-Galatasaray kapışması! Ghezzal ve Rosier için yeni hamle...
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