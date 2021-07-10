Trabzonspor'dan Dalbert hamlesi

Bruno Peres, Gervinho, Fode Koita ve Marek Hamsik'i kadrosuna katarak orta sahasını güçlendiren Trabzonspor'da sıra sol beke geldi. Karadeniz ekibi; Alioski, Meling ve Saracchi gibi isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Bu futbolculardan çıkacak sonuçları bekleyen bordo- mavililer, listelerine Dalbert Henrique'yi de dahil etti.

İnter forması giyen Brezilyalı sol bek, geçen sezonu Rennes'de kiralık olarak geçirdi. Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Sambacıya Rus ekibi CSKA Moskova'nın da ilgisi bulunuyor. İtalyan ekibinin 2017'de Nice'ten 21 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği 27 yaşındaki futbolcu, sol bek dışında sol açıkta da oynayabiliyor.