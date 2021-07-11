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Giriş Tarihi: 11.7.2021 13:11 Son Güncelleme: 11.7.2021 13:12

Altay Fabrice Olinga'yı istiyor!

DHA
Altay Fabrice Olinga'yı istiyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, dış transferde Kamerunlu sol kanat Fabrice Olinga'ya kanca attı. Ülkesinde Samuel Eto'o Academy'de futbola başlayan Fabrice Olinga, daha sonra İspanya ekibi Mallorca'nın altyapısına transfer oldu.

Siyah-beyazlıların, 2015-16 sezonundan bu yana Belçika'da Royal Excel Mouscron kulübünde görev alan 25 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi. Kamerun Milli Takımı'nda da görev alan Olinga'nın bonservisinin elinde olduğu bildirildi.

Ülkesinde Samuel Eto'o Academy'de futbola başlayan Fabrice Olinga, daha sonra İspanya ekibi Mallorca'nın altyapısına transfer oldu.

İspanya'da Malaga, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Apollon Limassol, Belçika'da SV Zulte Waregem, İtalya'da Sampdoria, Romanya'da Viitorul Constanta kulüplerinde görev alan Kamerunlu futbolcu geçen sezon 24 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.

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Altay Fabrice Olinga'yı istiyor!
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