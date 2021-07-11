Aslan, yerlileri ile düelloyu kazandı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 4-2 yendi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Emre Akbaba kaydetti. Paşa'nın golleri ise Brecka ile Ahmet Emin'den geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleye Cimbom; Berk, Yedlin, Luyindama, Ozornwafor, Ömer Bayram, Aytaç, Yunus Akgün, Emre Kılınç, Kerem, Arda ve Oğulcan 11'i ile çıktı. Terim ikinci yarıda bütün takımı değiştirirken, Sekidika'yı sağbekte oynattı. Dinamo Bükreş maçında2 gol atan Aytaç dün de boş geçmedi. Hafif sakatlığı bulunan Marcao ise riske edilmedi. Aslan, 13 Temmuz'daYunanistan'da Olympiakos ile karşılaşacak.