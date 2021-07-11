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Giriş Tarihi: 11.7.2021

Aslan, yerlileri ile düelloyu kazandı

Aslan, yerlileri ile düelloyu kazandı

G.Saray, ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa’yı 4-2 mağlup etti. Goller; Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Emre Akbaba’dan geldi

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 4-2 yendi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Emre Akbaba kaydetti. Paşa'nın golleri ise Brecka ile Ahmet Emin'den geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleye Cimbom; Berk, Yedlin, Luyindama, Ozornwafor, Ömer Bayram, Aytaç, Yunus Akgün, Emre Kılınç, Kerem, Arda ve Oğulcan 11'i ile çıktı. Terim ikinci yarıda bütün takımı değiştirirken, Sekidika'yı sağ bekte oynattı. Dinamo Bükreş maçında 2 gol atan Aytaç dün de boş geçmedi. Hafif sakatlığı bulunan Marcao ise riske edilmedi. Aslan, 13 Temmuz'da Yunanistan'da Olympiakos ile karşılaşacak.

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Aslan, yerlileri ile düelloyu kazandı
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