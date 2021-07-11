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Giriş Tarihi: 11.7.2021 11:48

Çaykur Rizespor'dan Yannick Bolasie açıklaması!

DHA
Çaykur Rizespor'dan Yannick Bolasie açıklaması!

Çaykur Rizespor, transfer gündemlerinde olan Yannick Bolasie ile görüşmeleri sonlandırdığını, oyuncu ile kulübün bir ilgisinin kalmadığını duyurdu.

Çaykur Rizespor bir süredir transfer görüşmeleri yaptığı Kongolu orta saha oyuncusu Yannick Bolasie ile görüşmeleri sonlandırdığını açıkladı. Kulüpten 'Zorunlu açıklama' başlığı ile yapılan duyuruda, "Bir süredir transfer gündemimizde olan Kongolu orta saha oyuncusu Yannick Bolasie ile kulübümüzün gerçekleştirdiği görüşmeler sona ermiştir. Oyuncu ile kulübümüzün şu andan itibaren bir ilgisi yoktur. Çaykur Rizesporumuz'un başarısı için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar aralıksız devam etmektedir" denildi.

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Çaykur Rizespor'dan Yannick Bolasie açıklaması!
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