EURO 2020’yi kim kazandı? EURO 2020 şampiyonu kim, hangi takım oldu?

EURO 2020 finalinde kıran kırana bir mücadeleye sahne olan İtalya İngiltere müsabakasının ardından, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda hangi takımın şampiyon olduğuna ilişkin detaylar merak konusu olarak "EURO 2020 şampiyonu kim, hangi takım oldu?" sorusu üzerinden bilgi edinilmeye çalışılıyor.

EURO 2020 ŞAMPİYONU KİM, HANGİ TAKIM OLDU?

EURO 2020 şampiyonu olan milli takım ve diğer tüm detaylar şöyle;