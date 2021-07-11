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Giriş Tarihi: 12.7.2021 00:03 Son Güncelleme: 12.7.2021 00:03

EURO 2020’yi kim kazandı? EURO 2020 şampiyonu kim, hangi takım oldu?

EURO 2020’yi kim kazandı? EURO 2020 şampiyonu kim, hangi takım oldu?

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda final gecesi heyecanının yaşanması sonrasında Avrupa’nın en büyüğü olan milli takımın hangisi olduğuna ilişkin detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. İngiltere - Londra Wembley Stadyumu’nda kıran kırana bir mücadeleye sahne olan İtalya İngiltere finalinde kazanan ve kupanın sahibi olan takımı öğrenmek isteyerek EURO 2020’yi kim kazandı, hangi takım şampiyon oldu? gibi sorular üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. Merak konusu olan “EURO 2020 şampiyonu kim, hangi takım oldu?” sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

EURO 2020 finalinde kıran kırana bir mücadeleye sahne olan İtalya İngiltere müsabakasının ardından, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda hangi takımın şampiyon olduğuna ilişkin detaylar merak konusu olarak "EURO 2020 şampiyonu kim, hangi takım oldu?" sorusu üzerinden bilgi edinilmeye çalışılıyor.

EURO 2020 ŞAMPİYONU KİM, HANGİ TAKIM OLDU?

EURO 2020 şampiyonu olan milli takım ve diğer tüm detaylar şöyle;



2020 Avrupa Futbol Şampiyonası İtalya - İngiltere finalinde maçın normal süresi tamamlandı. Maçta 1-1'lik eşitlik var. Skorun berabere olması nedeniyle final müsabakasında 15'er dakikalık uzatma süresi oynanıyor.



MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finali- İtalya: 0 - İngiltere: 1 (İlk Yarı)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde (EURO 2020) İngiltere, İtalya karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 60 binin üzerinde taraftarın tribünlerden takip ettiği final maçında, turnuvada ikinci kupasını hedefleyen İtalya ile şampiyonada ilk kez finale kalan İngiltere karşılaştı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiltere, ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sağ kanattan Kieran Trippier'in ceza sahasına yaptığı uzun ortayı iyi takip eden Luke Shaw, kale önü sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Milli formayla ağları ilk kez sarsan Shaw, 1 dakika 56 saniye ile şampiyona finallerindeki en erken gole imza atarak tarihe geçti.

35. dakikada orta sahada topla buluşan İtalyan oyuncu Federico Chiesa'nın üst üste attığı çalımların ardından ceza yayı bölgesinden yerden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

İtalya, ilk yarıda topa daha fazla oynayan taraf (yüzde 62) olmasına rağmen aradığı gol pozisyonlarını bulamadı ve İngiltere ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.


Stat: Wembley

Hakemler: Björn Kuipers, Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (Hollanda)

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile

İngiltere: Pickford, Trippier, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Mount, Sterling, Kane

Gol: Dk. 2 Shaw (İngiltere)

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