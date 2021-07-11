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Giriş Tarihi: 11.7.2021

Mektubun içeriği sorun çıkarmış!

YASEMİN YILDIRIM
Mektubun içeriği sorun çıkarmış!

Birçok kulüp başkanı istekleri toplantıda öğrenince “Açıklama çok sert olmuş, bu metin nereden çıktı” diye itiraz etti. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, “Ben okudum, siz de okusaydınız” dedi. Şimdi gözler 28 Temmuz’da yapılacak TFF Genel Kurulu’ndaki toplantıya çevrildi

Kulüpler Birliği Vakfı, bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu'na takımların yeni sezon öncesi taleplerini içeren 4 maddelik bir mektup yolladı. Neydi o istekler; yayıncı kuruluşla yaşanan ödeme sıkıntısı, 8+6 yabancı kuralı, Merkez Hakem, Disiplin ve Tahkim kurullarının atama ve işleyişleri ile Kulüp Lisans Talimatı kriterleri… Buraya kadar her şey normal. Kulüplerin federasyondan bazı isteklerde bulunması kadar doğal bir şey olamaz. Bunun örneklerini daha önce de birçok defa yaşadık. Fakat toplumda ültimatom olarak değerlendirilen bu istekleri içeren metne bazı kulüplerin karşı çıktığı, hatta imza atmadığı ortaya çıktı.

'ÇOK SERT OLMUŞ, BAZI İFADELER DEĞİŞMELİ'
Bilindiği üzere Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'nı yürüten Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi görevini bu toplantıda Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na devretti. Perşembe günü yapılan olağan genel kurul öncesinde söz alan Çebi, veda konuşmasında, "Arkadaşlar imzaladığınız metni size okumak istiyorum" deyince birçok kulüp başkanı, "Bizim imzaladığımız metinde açıklama yoktu" diyerek Çebi'yi uyardı. Bu bölümde devreye giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlara "Ben okudum siz de okusaydınız" yanıtını verdi. Daha sonra okunan metin üzerinden bazı başkanların yorum yaptığı ve "Bu çok sert bir bildiri. Bazı ifadelerin değiştirilmesi lazım" diyerek itiraz ettikleri öğrenildi. Bu istek üzerine bazı cümleler değiştirilerek bir metin hazırlandı ve tekrar okundu. Buna rağmen bazı başkanların imzasını geri çektiği öğrenildi.

ELMAS: METİN DEĞİŞİRSE GALATASARAY GELMEZ!
Toplantıya ilk kez katılan Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ın da "İlk hazırlanan metin TFF'ye gönderilmeli. Yoksa biz Kulüpler Birliği'ne bundan sonra katılmayız" dediği iddia edilirken, en can alıcı cümle olan "Maçlara çıkmayız" ifadesinin özellikle rahatsızlık yarattığı kaydedildi. Toplantıda bunlar yaşanırken hazırlanan metnin toplantıdan bir gün önce üç kişi tarafından kaleme alındığı, bu isimlerin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve Kasımpaşa yönetim kurulu üyesi Fatih Saraç olduğu bildirildi. Ayrıca toplantıda en çok tartışma yaratan bir diğer konu ise 'Taleplerimiz kabul edilmezse TFF Genel Kurulu'nu protesto edelim' görüşüydü. Bu fikri savunan da oldu, savunmayan da… Üzerinde yapılan tartışmaların ardından 28 Temmuz'daki Genel Kurul'a katılmanın doğru olacağı fikrinde birleşildi.

MEKTUPTAKİ METİNDE TAM UZLAŞI OLMAMIŞ
Sonuç olarak Kulüpler Birliği'nde geçmişte olduğu gibi yine yayınlanan bir bildiri üzerinde tam bir mutabakat olmadığı ortaya çıktı. Şimdi gözler 28 Temmuz'da yapılacak Genel Kurul'a çevrildi. Talep edilen 4 maddenin genel kurulda TFF tarafından nasıl cevap bulacağı merak konusu. Umarız ki taraflar orta bir yolda uzlaşırlar, kaybeden Türk futbolu olmaz.

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Mektubun içeriği sorun çıkarmış!
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