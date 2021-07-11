Son dakika haberi... Copa America 2021'de Messili Arjantin, Neymarlı Brezilya'yı yenerek kupayı müzesine götürdü. Arjantin formasıyla 3 Copa America ve 1 Dünya Kupası finali kaybeden Messi'nin kazandığı kupanın ardından bir kez daha "En iyisi Ronaldo mu, Messi mi?" tartışması gündeme oturdu. Final maçına yaşanan o an ise damgasını vurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Copa America 2021'de Messili Arjantin, Neymarlı Brezilya'yı yenerek kupayı müzesine götürdü. Arjantin formasıyla 3 Copa America ve 1 Dünya Kupası finali kaybeden Messi'nin kazandığı kupanın ardından bir kez daha "En iyisi Ronaldo mu, Messi mi?" tartışması gündeme oturdu. Final maçına yaşanan o an ise damgasını vurdu. İşte son dakika haberinin detayları...