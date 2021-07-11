Copa America 2021'de Messili Arjantin, Neymarlı Brezilya'yı yenerek kupayı müzesine götürdü. Arjantin formasıyla 3 Copa America ve 1 Dünya Kupası finali kaybeden Messi'nin kazandığı kupanın ardından bir kez daha "En iyisi Ronaldo mu, Messi mi?" tartışması gündeme oturdu. Final maçına yaşanan o an ise damgasını vurdu. İşte son dakika haberinin detayları...
Copa America 2021'in finalinde Maracana Stadı'nda ev sahibi Brezilya'yı 1-0 yenen Arjantin şampiyonluğa ulaştı.
TAM 4 FİNAL KAYBETTİ
Messili Arjantin daha önce 2007 Copa America finalinde Brezilya'ya 3-0, 2014 Dünya Kupası'nda ise Almanya'ya 1-0 kaybetmişti.
34 yaşındaki efsane isim 2015 ve 2016 Copa America finallerinde ise Şili'ye penaltılarla kaybederek milli takımla çok yaklaştığı kupaları yine kazanamamıştı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kariyerinin son yıllarını yaşayan Messi, 2021 yılında ise kupa hasretini sonlandırmayı başardı.
2016'daki finalin ardından milli takımı bırakan ancak daha sonra baskılarla geri dönen Messi bu kez omuzlardaydı.
İLK TEBRİK EDEN NEYMAR OLDU
Bugüne kadar 36 kupa kazanmayı başaran efsane futbolcunun en anlamlı şampiyonluklarından biri hiç şüphesiz bu yılki Copa America oldu.
Messi'nin milli takımla ilk kupasını kazanmasının ardından "G.O.A.T" yani "En iyi" tartışmaları bir kez daha gündeme oturdu.
Bireysel başarı olarak da dünya futbol tarihinin en iyi 2 isminden biri olan Ronaldo'nun kariyerinde 2 FIFA yılın futbolcusu, 5 Ballon d'Or ve 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.
Lionel Messi'nin müzesinde ise 1 FIFA yılın futbolcusu, 6 Ballon d'Or ve 4 Şampiyonlar Ligi kupası var.