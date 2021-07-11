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Giriş Tarihi: 11.7.2021 12:34 Son Güncelleme: 11.7.2021 12:59

Son dakika: Copa America sonrası dünya bunu konuşuyor! Finale damga vuran olay....

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Copa America sonrası dünya bunu konuşuyor! Finale damga vuran olay....

Son dakika haberi... Copa America 2021'de Messili Arjantin, Neymarlı Brezilya'yı yenerek kupayı müzesine götürdü. Arjantin formasıyla 3 Copa America ve 1 Dünya Kupası finali kaybeden Messi'nin kazandığı kupanın ardından bir kez daha "En iyisi Ronaldo mu, Messi mi?" tartışması gündeme oturdu. Final maçına yaşanan o an ise damgasını vurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Copa America 2021'de Messili Arjantin, Neymarlı Brezilya'yı yenerek kupayı müzesine götürdü. Arjantin formasıyla 3 Copa America ve 1 Dünya Kupası finali kaybeden Messi'nin kazandığı kupanın ardından bir kez daha "En iyisi Ronaldo mu, Messi mi?" tartışması gündeme oturdu. Final maçına yaşanan o an ise damgasını vurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Copa America sonrası dünya bunu konuşuyor! Finale damga vuran olay....

Copa America 2021'in finalinde Maracana Stadı'nda ev sahibi Brezilya'yı 1-0 yenen Arjantin şampiyonluğa ulaştı.

Son dakika: Copa America sonrası dünya bunu konuşuyor! Finale damga vuran olay....

28 yıl sonra kupaya uzanan Arjantin'de kaptan Lionel Messi de kariyerinde tek eksik olan Arjantin formasıyla kupa kazanamama lanetini sona erdirdi.

Son dakika: Copa America sonrası dünya bunu konuşuyor! Finale damga vuran olay....

TAM 4 FİNAL KAYBETTİ

Messili Arjantin daha önce 2007 Copa America finalinde Brezilya'ya 3-0, 2014 Dünya Kupası'nda ise Almanya'ya 1-0 kaybetmişti.

Son dakika: Copa America sonrası dünya bunu konuşuyor! Finale damga vuran olay....

34 yaşındaki efsane isim 2015 ve 2016 Copa America finallerinde ise Şili'ye penaltılarla kaybederek milli takımla çok yaklaştığı kupaları yine kazanamamıştı.

Son dakika: Copa America sonrası dünya bunu konuşuyor! Finale damga vuran olay....

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kariyerinin son yıllarını yaşayan Messi, 2021 yılında ise kupa hasretini sonlandırmayı başardı.

Son dakika: Copa America sonrası dünya bunu konuşuyor! Finale damga vuran olay....

Maçın bitiş düdüğüyle tüm Arjantin takımı kaptanının çevresine toplanırken, kendini yere bırakan Messi de duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

Son dakika: Copa America sonrası dünya bunu konuşuyor! Finale damga vuran olay....

2016'daki finalin ardından milli takımı bırakan ancak daha sonra baskılarla geri dönen Messi bu kez omuzlardaydı.

Son dakika: Copa America sonrası dünya bunu konuşuyor! Finale damga vuran olay....

İLK TEBRİK EDEN NEYMAR OLDU

Bugüne kadar 36 kupa kazanmayı başaran efsane futbolcunun en anlamlı şampiyonluklarından biri hiç şüphesiz bu yılki Copa America oldu.

Son dakika: Copa America sonrası dünya bunu konuşuyor! Finale damga vuran olay....

Maç sonrası Lionel Messi'yi ilk tebrik edenleren biri de gözyaşlarına hakim olamayan Brezilyalı Neymar oldu.

Son dakika: Copa America sonrası dünya bunu konuşuyor! Finale damga vuran olay....

BİTMEYEN TARTIŞMA: EN İYİSİ RONALDO MU, MESSI Mİ?

Barcelona'dan iki eski dost olan Neymar ve Messi'nin birbirlerine uzun süre sarılıp duygusal anlar yaşamaları finale damgasını vuran an oldu.

Son dakika: Copa America sonrası dünya bunu konuşuyor! Finale damga vuran olay....

Messi'nin milli takımla ilk kupasını kazanmasının ardından "G.O.A.T" yani "En iyi" tartışmaları bir kez daha gündeme oturdu.

Son dakika: Copa America sonrası dünya bunu konuşuyor! Finale damga vuran olay....

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük iki futbolcusu olarak gösterilen Ronaldo ve Messi'yi birçok otoriteye göre milli takımdaki başarıları birbirinden farklı kılıyordu.

Son dakika: Copa America sonrası dünya bunu konuşuyor! Finale damga vuran olay....

Messi, Arjantin formasıyla kupa alamazken Cristiano Ronaldo'nun ise Portekiz milli takımıyla EURO 2016 ve 2019 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu bulunuyordu.

Son dakika: Copa America sonrası dünya bunu konuşuyor! Finale damga vuran olay....

Bireysel başarı olarak da dünya futbol tarihinin en iyi 2 isminden biri olan Ronaldo'nun kariyerinde 2 FIFA yılın futbolcusu, 5 Ballon d'Or ve 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

Son dakika: Copa America sonrası dünya bunu konuşuyor! Finale damga vuran olay....

Lionel Messi'nin müzesinde ise 1 FIFA yılın futbolcusu, 6 Ballon d'Or ve 4 Şampiyonlar Ligi kupası var.

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Son dakika: Copa America sonrası dünya bunu konuşuyor! Finale damga vuran olay....
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