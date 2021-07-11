Son dakika: Kulüpler Birliği'nde bildiri depremi! TFF, Ahmet Nur Çebi, Ali Koç ve Burak Elmas...

Bu bölümde devreye giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlara "Ben okudum siz de okusaydınız" yanıtını verdi. Daha sonra okunan metin üzerinden bazı başkanların yorum yaptığı ve "Bu çok sert bir bildiri. Bazı ifadelerin değiştirilmesi lazım" diyerek itiraz ettikleri öğrenildi. Bu istek üzerine bazı cümleler değiştirilerek bir metin hazırlandı ve tekrar okundu. Buna rağmen bazı başkanların imzasını geri çektiği öğrenildi.