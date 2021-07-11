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Giriş Tarihi: 11.7.2021 18:11 Son Güncelleme: 11.7.2021 18:27

Son dakika: Lionel Messi ve Neymar’ın o görüntüleri büyük tepki aldı! “Timsah gözyaşları…”

Son dakika: Lionel Messi ve Neymar’ın o görüntüleri büyük tepki aldı! “Timsah gözyaşları…”

Son dakika haberi… Copa America’da oynanan dev finalde Arjantin ve Brezilya karşılaşmış, Lionel Messi milli takımıyla ilk kez şampiyonluk sevincini yaşamıştı. Brezilya’yı Di Maria’nın golüyle 1-0 mağlup eden Arjantin, son düdüğün ardından büyük bir coşku yaşadı. Daha önce finallerde hep kaybeden taraf olan Messi, bu kez ipi göğüsledi. Maçın bitiminden ardından Brezilya’da Neymar’ın gözyaşları konuşulurken, daha sonra ortaya çıkan o fotoğraflar, “Timsah gözyaşları” yorumlarının yapılmasına neden oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Geçtiğimiz yıl oynanması gereken ancak pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen Copa America, Arjantin'in ev sahipliğinden alınmış ve Brezilya'ya verilmişti. Daha önce Arjantin formasıyla 3 Copa America ve 1 Dünya Kupası finali kaybeden Lionel Messi için bu final büyük önem arz ediyordu.

Finale kadar takımını taşıyan isim olan Lionel Messi, finalde de liderliği eline aldı ve Neymarlı Brezilya'yı 1-0 mağlup etmesini başardı.

Di Maria'nın golüyle kupayı kaldıran Arjantin'de son düdüğün ardından tüm futbolcular saha ortasında Lionel Messi'ye koştu ve sevinçlerini Messi'yle birlikte yaşadılar.

Brezilya tarafında ise Neymar'ın büyük üzüntüsü ekranlara yansırken, PSG'li dünya yıldızı saha ortasında gözyaşlarına boğuldu.

Yaşanan bu anların ardından Neymar için destek mesajları yağarken, maçın sonrasında çıkan o görüntüler tüm fikirleri değiştirdi.

Kupa töreninin ardından Messi'nin yanına giden Neymar, eski takım arkadaşıyla zaman geçirdi. O sırada çekilen fotoğraflarda Neymar'ın bu kez güldüğü görülüyordu.

"NEYMAR'IN TİMSAH GÖZYAŞLARI"

Büyük üzüntünün ardından soluğu Messi'nin yanında alarak kahkahalarla görüntülenen Neymar, Arjantinli yıldızın kutlamalarına ortak oldu.

Bu görüntüler ise taraftarlardan büyük tepki aldı. Önce gözyaşı döken, daha sonra ise kahkahalar içinde görüntülenen Neymar için "Timsah gözyaşları" yorumları yapıldı.

Brezilyalı birçok taraftar Neymar'ın bu hallerini oldukça sert eleştirirken, bir kısım taraftar ise yıldız futbolcuya destek verdi ve futbolda olması gerekenin bu olduğunu söyledi.

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