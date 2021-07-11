Son dakika: Lionel Messi ve Neymar’ın o görüntüleri büyük tepki aldı! “Timsah gözyaşları…”

Son dakika… Geçtiğimiz yıl oynanması gereken ancak pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen Copa America, Arjantin'in ev sahipliğinden alınmış ve Brezilya'ya verilmişti. Daha önce Arjantin formasıyla 3 Copa America ve 1 Dünya Kupası finali kaybeden Lionel Messi için bu final büyük önem arz ediyordu.
Finale kadar takımını taşıyan isim olan Lionel Messi, finalde de liderliği eline aldı ve Neymarlı Brezilya'yı 1-0 mağlup etmesini başardı.
Di Maria'nın golüyle kupayı kaldıran Arjantin'de son düdüğün ardından tüm futbolcular saha ortasında Lionel Messi'ye koştu ve sevinçlerini Messi'yle birlikte yaşadılar.
Yaşanan bu anların ardından Neymar için destek mesajları yağarken, maçın sonrasında çıkan o görüntüler tüm fikirleri değiştirdi.
Kupa töreninin ardından Messi'nin yanına giden Neymar, eski takım arkadaşıyla zaman geçirdi. O sırada çekilen fotoğraflarda Neymar'ın bu kez güldüğü görülüyordu.
"NEYMAR'IN TİMSAH GÖZYAŞLARI"
Büyük üzüntünün ardından soluğu Messi'nin yanında alarak kahkahalarla görüntülenen Neymar, Arjantinli yıldızın kutlamalarına ortak oldu.
Bu görüntüler ise taraftarlardan büyük tepki aldı. Önce gözyaşı döken, daha sonra ise kahkahalar içinde görüntülenen Neymar için "Timsah gözyaşları" yorumları yapıldı.
Brezilyalı birçok taraftar Neymar'ın bu hallerini oldukça sert eleştirirken, bir kısım taraftar ise yıldız futbolcuya destek verdi ve futbolda olması gerekenin bu olduğunu söyledi.