Leeds United'dan ayrılan Ezgjan Alioski'yi isteyen Trabzonspor, transferde önemli bir hamle yaptı. CSKA Moskova'nın da talip olduğu oyuncu için gözünü karartan bordo-mavililer, 1.2 milyon Euro maaş ve 900 bin Euro imza parası teklif etti. Bu rakama henüz talip olan takımların çıkamadığı kaydedilirken, Karadeniz ekibi oyuncudan gelecek cevaba kilitlendi.