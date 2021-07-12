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Giriş Tarihi: 12.7.2021 17:49

Babacar İstanbul'a sevk edildi

MEHMET AL MEHMET AL
Babacar İstanbul'a sevk edildi

Antalya'nın Alanya ilçesindeki özel bir hastanede ilk tedavisi yapılan Aytemis Alanyaspor futbolcusu Babacar, İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi. Babacar bir kez daha sağlık kontrollerinden geçirileceği ve Senegalli golcünün geleceği için son kararın verileceği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçireren Antalya'nın Alanya ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Senegalli Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Khouma Babacar, İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Babacar'ın burada yapılacak son teşhislerinin ardından antrenman takvimi belli olacak.

Teknik Direktörü Çağdaş Atan Burdur kampında gazetecilere Babacar'ın durumuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Babacar bugün bir komisyon var, federasyonun bir komisyonu normal bir insan olsa işine dönebilir, komisyona gözükecek büyük bir ihtimalle geri gelecek diye ümit ediyoruz. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. İnşallah İstanbul'da o komisyona girdikten sonra aramıza katılır diye ümit ediyoruz. Öyle hayati tehlike ya da stent, ameliyat olacak bir durum yok. Sadece medikal biraz tedavi görecek o kadar antrenmanlara devam edebilir."

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Babacar İstanbul'a sevk edildi
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