Babacar İstanbul'a sevk edildi

Geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçireren Antalya'nın Alanya ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Senegalli Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Khouma Babacar, İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Babacar'ın burada yapılacak son teşhislerinin ardından antrenman takvimi belli olacak.

Teknik Direktörü Çağdaş Atan Burdur kampında gazetecilere Babacar'ın durumuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Babacar bugün bir komisyon var, federasyonun bir komisyonu normal bir insan olsa işine dönebilir, komisyona gözükecek büyük bir ihtimalle geri gelecek diye ümit ediyoruz. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. İnşallah İstanbul'da o komisyona girdikten sonra aramıza katılır diye ümit ediyoruz. Öyle hayati tehlike ya da stent, ameliyat olacak bir durum yok. Sadece medikal biraz tedavi görecek o kadar antrenmanlara devam edebilir."