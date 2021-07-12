Bu yıl kiralık seneye tapu!

Rosier için Sporting’e 1 milyon Euro kiralama ücreti önerildi. Bonservis opsiyonu olarak da 3 milyon Euro ve sonraki satıştan pay tekli fedildi
Fransız sağ bek Valentin Rosier, Sporting'e karşı net tavır gösterdi ve Fenerbahçe ile Galatasaray dahil tüm teklifleri reddetti. 24 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş ile anlaştım,diğer teklifleri düşünmüyorum" sözleriyle tavrını belli edip, Portekizliler'in inadını kırdı. İki kulüp arasında yapılan görüşmeler imza aşamasına geldi. Beşiktaş, Rosier için 1 milyon Euro kiralamaücreti önerirken, bonservis opsiyonuolarak 3 milyon Euro artı bonus ve sonrakisatıştan pay teklifinde bulundu.
BONSERVİS 3 TAKSİTTE ÖDENECEK
Siyah-beyazlılar, gelecek sezon sonunda devreye girecek olan bonservis opsiyonunun ödeme planını ise 3 taksit olarak sundu. Yeni sözleşme için hazır kıta bekleyen Rosier'in,bu hafta kampa katılması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'tan bonuslar dahil yıllık 1.4 milyonEuro civarı bir rakam kazanacak.
'LUUK DE JONG'LA İLGİLENİYORUZ'
BEŞIKTAŞ'IN transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, İspanyol basınından ABC'ye konuştu. Sevilla'nın 30 yaşındaki Hollandalı forveti Luuk de Jong ile ilgilendiklerini söyleyen Torunoğulları, "Kiralamaya da bonservisle alma seçenekleriüzerinde çalışıyoruz" dedi.