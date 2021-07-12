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Giriş Tarihi: 12.7.2021 10:46 Son Güncelleme: 12.7.2021 10:46

Emre Çolak: Ömer hocanın bir telefonu yetti

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Emre Çolak: Ömer hocanın bir telefonu yetti

Atakaş Hatayspor’un yeni transferi Emre Çolak, Bordo-Beyazlı kulübe gelmesinde Teknik Direktör Ömer Erdoğan’ın açtığı bir telefonun yettiğini söyledi

Atakaş Hatayspor'un yeni transferi Emre Çolak, Bordo-Beyazlı kulübe gelmesinde Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın açtığı bir telefonun yettiğini söyledi.

Uzun yıllar Galatasaray'da oynayan, ardından da İspanya'da futbol kariyerini sürdürdükten sonra Türkiye'ye dönen Atakaş Hatayspor'un milli futbolcusu Emre Çolak, hedefinin tekrar milli takım forması giymek olduğunu belirterek, "Hayatımın en kolay transferi oldu. Ömer hoca beni aradı. Yaklaşım 30 saniyelik bir konuşmaydı. Buna Atakaş Hataşspor'a gelir misin? diye sordu. Bende kabul ettim. Futbol hayatımda en Çabuk biten transfer oldu. Ömer hocamın bir telefonu transferim için yetti. Buraya gelmemdeki en büyük nedende Ömer hocanın telefonu oldu. Çünkü, samimiyet, önemsenmek istenmek benim için önemli. Hoca gelir misin? diye sordu bende, seve seve gelirim dedim. Bu kadar kısa sürüde transferim bitti. Ne kadar doğru karar verdiğimi de Hatay'a geldikten sonra yönetim kurulumuz ve Onursal Başkanımız Lütfü Savaş ile tanıştıktan sonra anladım." dedi.

HEDEFİM MİLLİ TAKIM FORMASINI TEKRAR GİYMEK

Yeni takımı ile birlikte Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezona hazırlanan 30 yaşındaki futbolcu, "Kampımız çok güzel devam ediyor. Tekrardan bir takım kuruldu, yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı. Her şey çok güzel başladı, inşallah böyle devam eder. Yeni sezonda hedefimiz, geçen sene yakalanan başarının bu sezon bir tık daha üzerine çıkıp UEFA kupalarına katılmak. Kişisel hedefimde Atakaş Hatayspor'da iyi bir performans gösterip tekrar A Milli takımında forma giyebilmek. Ama en önemlisi yaşadığım tecrübeleri, yaşadığım şampiyonlukları takımımıza gelen genç arkadaşlarımıza aşılamak onların önünü açmak. Benim için önemli olan oynamaktan ziyade genç arkadaşlarımıza yardımcı olmak."

HATAYSPOR'UN BAŞARISININ SIRRI AİLE OLMAK

"Atakaş Hatayspor'un başarısının sırrının aile olmak. Ben takıma katıldığım günden itibaren Ömer hocamız hep aile olmaktan bahsediyor. Ömer hocamızın söylediği şey benim için başarı, taktik, teknik önemli değil, ilk önce aile olmamız lazım. Aile olduktan sonra zaten buraya kadar gelmiş, bu seviyediki oyuncuların bir şekilde yetenekleri var. Aile ortamını yakaladıktan sonra başarı kendiliğinden gelir. diyerek bizden devamlı aile olmamızı istiyor. Geçen senede bunu yaptılar. Bu senede kadroyu ona göre kurduğunu söylüyor Ömer hoca ve yönetimimiz inşallah aynı şekilde devam edecek."

MESSİ İLE KARŞILIKLI OYNAMAK GÜZELDİ

"Futbol hayatımda unutamadığım bir anım Messi ile karşı karşıya oynamak ve Barcalona'ya gol attığım maç. Deportivo'da oynadığım sezon bu hayalim gerçekleşti. Yenilmemize rağmen o maçta gol attım. Messi ile karşı karşıya oynamak kelimelerle anlatılamayacak kadar önemli bir duyguydu." diye konuştu.

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Emre Çolak: Ömer hocanın bir telefonu yetti
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