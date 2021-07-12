Göztepe'ye Igor Smolnikov önerisi!

Transferde şu ana kadar Arslanagic, Şefik ve Kahraman'a imza attıran Süper Lig ekibi Göztepe'ye Rus sağ bek önerildi. Son olarak Rusya'nın Krasnodar takımında top koşturan ve sezon bitiminde kulüpten ayrılan Igor Smolnikov'un Göztepe ile adı anılmaya başlandı.