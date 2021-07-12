Lille şampiyon kadrosunda olan Renato Sanches'a Liverpool ve Barcelona kancası!

Barcelona'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu Depay ve Aguero gibi yıldızlarla güçlendiren Katalan ekibi orta sahaya takviye yapmak istiyor. Barcelona'da ilk hedef, Lille'de Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı olan ve şampiyonluk yaşayan Renato Sanches...