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Giriş Tarihi: 12.7.2021 14:34 Son Güncelleme: 12.7.2021 14:43

Lille şampiyon kadrosunda olan Renato Sanches'a Liverpool ve Barcelona kancası!

Lille şampiyon kadrosunda olan Renato Sanches'a Liverpool ve Barcelona kancası!

Barcelona Aguero ve Depay tranfserinden sonra kadrosunu daha güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Barcelona son olarak Lille'de şampiyonluk yaşayan Portekizli yıldız Renato Sanches ile ilgileniyor. Ayrıca İngiliz devi Liverpool da Portekizli oyuncu için devreye girmiş durumda. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...

Barcelona'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu Depay ve Aguero gibi yıldızlarla güçlendiren Katalan ekibi orta sahaya takviye yapmak istiyor. Barcelona'da ilk hedef, Lille'de Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı olan ve şampiyonluk yaşayan Renato Sanches...

EURO 2020'DE GÖSTERDİĞİ PERFORMANSLA DİKKAT ÇEKTİ

EURO 2020'de Portekiz'de gösterdiği performansla dikkat çeken Renato Sanches dev kulüplerin transfer listesinde yer alıyor. Barcelona ve Liverpool bunlarda ikisi. Ancak, Barcelona yönetimi, orta saha oyuncusunun imzasını güvence altına almak için Liverpool gibi güçlü kulüplerin ilgisini savuşturmak zorunda kalması gerekiyor.

JURGEN KLOPP DA SANCHES'İ İSTİYOR

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp ise orta sahada Wijnaldum'dan boşalan alanı Renato Sanches ile doldurmak istiyor. Fakat yüksek bonservisi sebebiyle Barcelona ve Liverpool bu transfer için ciddi rakamlar ödemek zorunda. Barcelona'daki mali kriz sebep bu transferin önüne engel olarak çıkabilir.

BARCELONA'NIN HARCAMA LİMİTLERİ DÜŞTÜ

Barcelona La Liga'daki maaş sınırı yüzde 40 oranında aştığı için maddi anlamda zor bir noktada. İspanyol radyosu RAC 1'e göre, Barcelona'nın limiti geçen yıl 296 milyon sterlin (347 milyon avro) idi ve şimdi 136 milyon sterlin (160 milyon avro).

156 milyon sterlin gib bir borcu silmeleri gerekiyor. Fakat şartlar ne olursa olsun Barcelona'nın 23 yaşındaki oyuncuya transfer sezonun sonuna kadar bir teklif yapması bekleniyor.

2019'da Bayern Münih'ten Lille'e transfer olan Renato Sanches Ligue 1'de gösterdiği performans sonrası dikkat çekti. Lille'in şampiyonluğunda en önemli oyunuclar arasında yer aldı.

BARCELONA MESSİ İÇİN GRİEZMANN'DAN VAZGEÇECEK

Barcelona, Lionel Messi için Antoine Griezmann vazgeçmeye hazırlanıyor. Başkan Laporta, maddi şartlar nedeniyle sözleşmesini uzatmakta sıkıntı çektiği Arjantinli efsane için tüm şartları zorluyor.

AS'ın haberine göre Katalan ekibi, 34 yaşındaki Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmak için takım içinde bütçe açmaya hazırlanıyor. Arjantinli yıldızın yüklü sözleşmesinden dolayı takımdaki bazı büyük yıldızların satış listesine koyulacağı belirtildi.

Barcelona'nın 2 sezon önce Atletico Madrid'den 120 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği ve performansından memnun olmadığı Griezmann için gelecek teklifleri değerlendirecek.

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Lille şampiyon kadrosunda olan Renato Sanches'a Liverpool ve Barcelona kancası!
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