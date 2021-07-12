Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA - Olimpiakos Galatasaray maçı iptal mi oldu? Olimpiakos Galatasaray maçı oynanmayacak mı?
Giriş Tarihi: 12.7.2021 20:14 Son Güncelleme: 12.7.2021 20:18

SON DAKİKA - Olimpiakos Galatasaray maçı iptal mi oldu? Olimpiakos Galatasaray maçı oynanmayacak mı?

SON DAKİKA - Olimpiakos Galatasaray maçı iptal mi oldu? Olimpiakos Galatasaray maçı oynanmayacak mı?

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçları kapsamında Yunanistan’ın Olimpiakos takımıyla karşılaşacağı duyurulmuştu. Bugün akşam saatlerinde Yunanistan’a ulaşan sarı-kırmızılı kafile havalimanında uzun saatler bekletilmeleri ve yeni PCR testi istenmesi nedeniyle İstanbul’a geri dönüş işlemlerini başlattı. Bu son dakika gelişmesinin ardından futbolseverler tarafından Olimpiakos Galatasaray maçı iptal mi oldu, oynanmayacak mı? soruları merak edilmeye başlandı. “Olimpiakos Galatasaray maçı iptal mi oldu, oynanmayacak mı?” sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Hazırlık maçları kapsamında Yunanistan'ın Olimpiakos takımıyla hazırlık maçı oynayacak olan Galatasaray, akşam saatlerinde Yunanistan'a ulaştı. Ancak sarı-kırmızılı kafile Yunanistan yetkililerinin tavırları, havalimanında uzun saatleri bekletilmeleri ve PCR testi yapılması istenmesi üzerine İstanbul'a geri dönüş işlemlerini başlattı. Bu son dakika olayının ardından "Olimpiakos Galatasaray maçı iptal mi oldu, oynanmayacak mı?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

OLİMPİAKOS GALATASARAY MAÇI İPTAL Mİ OLDU, OYNANMAYACAK MI?

Olimpiakos Galatasaray maçına ilişkin merak edilen tüm son dakika detayları şöyle;

Hazırlık maçı kapsamında Yunanistan ekiplerin Olimpiakos ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi Yunanistan'da karşılaştığı çirkin tutum nedeniyle İstanbul'a geri dönüş kararı verdi. Hazırlık maçının ilerleyen tarihlerde oynanıp oynanmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

GALATASARAY'A YUNANİSTAN'DA PCR TESTİ DAYATMASI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yunan yetkililerin tüm kafileden yeniden PCR testi istemesi üzerine, yaşanan sorunun çözülemediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Olympiakos maçı için Atina'ya indikten sonra Yunan yetkililerin daha önce talep ettikleri tüm prosedürleri (Son 72 saat içinde PCR testi veya son 48 saat içinde rapid antijen testi, aşı sertifikaları gibi) yerine getirdiğimiz için, aralarında futbolcularımızın da bulunduğu kafilemizin bir bölümü pasaport ve test kontrol uygulamalarını geçti. Daha sonra Yunan yetkililerden biri, PCR testlerimizi kabul etmediklerini ve yeniden test olmamız gerektiğini söyleyerek hoş olmayan, küstah bir tavırla, pasaporttan geçen oyuncularımızın da takım otobüsünden inerek, iki ülke arasında PCR testlerini tanıma protokolü olmasına ve tesadüfi kişileri rastgele teste sokmak istemelerine rağmen, tüm kafilenin yeniden teste girmesini talep etti. Yaklaşık iki saatlik bir süre havalimanında bekletildikten sonra sorunun hiçbir şekilde çözülememesinden dolayı kafilemiz İstanbul'a dönüş işlemlerini başlattı."

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SON DAKİKA - Olimpiakos Galatasaray maçı iptal mi oldu? Olimpiakos Galatasaray maçı oynanmayacak mı?
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