Son dakika: Beşiktaş Bruma'yı transfer etmek istiyor! Menajeriyle ilk görüşme...

Son dakika haberi... Beşiktaş, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın Portekizli eski yıldızı Bruma'yı transfer etmek için harekete geçiyor.
Beşiktaş yönetimi, Bruma'nın İstanbul'da olan menajeriyle, bugün bir araya gelecek. 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunun transferi yapılacak görüşmeler sonrasında netlik kazanacak.
27 yaşındaki Portekizli, geçen sezon PSV formasıyla çıktığı 37 maçta 9 gol attı ve 5 asist kaydetti.
Beşiktaş, Salih Uçan ve Kenan Karaman transferlerinde mutlu sona ulaşırken kiralık oyuncuları Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal transferlerinde ise büyük aşama kaydetti.