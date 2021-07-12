Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş Bruma'yı transfer etmek istiyor! Menajeriyle ilk görüşme...
Giriş Tarihi: 12.7.2021 11:13 Son Güncelleme: 12.7.2021 11:17

Son dakika: Beşiktaş Bruma'yı transfer etmek istiyor! Menajeriyle ilk görüşme...

Son dakika: Beşiktaş Bruma'yı transfer etmek istiyor! Menajeriyle ilk görüşme...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma için harekete geçiyor. Beşiktaş yönetimi, Portekizli oyuncunun menajeriyle bir araya geliyor.

Son dakika haberi... Beşiktaş, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın Portekizli eski yıldızı Bruma'yı transfer etmek için harekete geçiyor.

Beşiktaş yönetimi, Bruma'nın İstanbul'da olan menajeriyle, bugün bir araya gelecek. 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunun transferi yapılacak görüşmeler sonrasında netlik kazanacak.

Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven forması giyen Bruma'nın 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

27 yaşındaki Portekizli, geçen sezon PSV formasıyla çıktığı 37 maçta 9 gol attı ve 5 asist kaydetti.

Beşiktaş, Salih Uçan ve Kenan Karaman transferlerinde mutlu sona ulaşırken kiralık oyuncuları Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal transferlerinde ise büyük aşama kaydetti.

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Son dakika: Beşiktaş Bruma'yı transfer etmek istiyor! Menajeriyle ilk görüşme...
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