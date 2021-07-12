Son dakika: Beşiktaş, Valentin Rosier transferini bitirdi! Galatasaray ve Fenerbahçe'yi reddetti

Fransız sağ bek Valentin Rosier, Sporting'e karşı net tavır gösterdi ve Fenerbahçe ile Galatasaray dahil tüm teklifleri reddetti. 24 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş ile anlaştım, diğer teklifleri düşünmüyorum" sözleriyle tavrını belli edip, Portekizliler'in inadını kırdı.
İki kulüp arasında yapılan görüşmeler imza aşamasına geldi. Beşiktaş, Rosier için 1 milyon Euro kiralama ücreti önerirken, bonservis opsiyonu olarak 3 milyon Euro artı bonus ve sonraki satıştan pay teklifinde bulundu.
BONSERVİS 3 TAKSİTTE ÖDENECEK
Siyah-Beyazlılar, gelecek sezon sonunda devreye girecek olan bonservis opsiyonunun ödeme planını ise 3 taksit olarak sundu. Yeni sözleşme için hazır kıta bekleyen Rosier'in, bu hafta kampa katılması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'tan bonuslar dahil yıllık 1.4 milyon Euro civarı bir rakam kazanacak.
KENAN ARTIK KARTAL
Bu arada Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasından bu yana gündeminde olan Kenan Karaman ile geçtiğimiz ay yapılan görüşmelerde prensip anlaşması sağlanmıştı. Avrupa Şampiyonası sonrası ailesiyle birlikte Bodrum'da tatile çıkan 27 yaşındaki forvetle işi resmiyete dökmek için son görüşmesini yapan Kartal, anlaşmayı sağladı.
Bugün İstanbul'a gelecek olan milli futbolcu, 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Yapılan anlaşmaya göre, tücrübeli golcüye sezon başına 10 milyon TL maaş ve bonuslar ödenecek.
'LUUK DE JONG'LA İLGİLENİYORUZ'
Öte yandan Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, İspanyol basınından ABC'ye konuştu. Sevilla'nın 30 yaşındaki Hollandalı forveti Luuk de Jong ile ilgilendiklerini söyleyen Torunoğulları, "Kiralama ya da bonservisle alma seçenekleri üzerinde çalışıyoruz" dedi.
ROTASYON İÇİN SÜRPRİZ HAMLE: MEHMET TOPAL
Diğer yandan Beşiktaş yerli transfer girişimlerinde sürpriz bir isimle temasa geçti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile görüşme yapıldı.
Tecrübeli teknik adam, geçen sezon Başakşehir forması giyen milli futbolcuyu yerli oyuncu rotasyonunda hem stoper hem ön libero olarak kullanmayı hedefliyor. Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki orta saha da siyah-beyazlı formayı giymek istiyor. Yönetimle yaptığı ilk görüşmede maddi konuları sorun etmeyeceğini söylediği belirtildi.