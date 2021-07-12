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Giriş Tarihi: 12.7.2021 12:19 Son Güncelleme: 12.7.2021 12:53

Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Mehmet Topal'la anlaşma sağlandı

Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Mehmet Topal'la anlaşma sağlandı

Son dakika... Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer geldi. Siyah-beyazlılar Mehmet Topal'la 1 yıllığına anlaşma sağladı. Sergen Yalçın'ın isteği üzerine alınan deneyimli futbolcu, yerli rotasyonunda kullanılacak. 35 yaşındaki orta saha, Başakşehir'den ayrılmıştı. Transfere dair detayları aktaran A Spor muhabiri Sercan Dikme, "Maç başı ücretinin yüksek tutulduğu, garanti ücretin ise alt seviyede tutulduğu bir sözleşme yapıldı." dedi.

Son dakika... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Süper Lig'in en tecrübeli isimlerinden biri olan Mehmet Topal'la anlaşma sağladı. Sergen Yalçın'ın isteği üzerine alınan Topal ile 1 yıllık kontrat yapıldı.

SON DAKİKA: Mehmet Topal Beşiktaş'ta! Beşiktaş'ın yeni transferinin detayları... CANLI YAYIN

A Spor muhabiri Sercan Dikme, transferin detaylarını duyurdu.

"Mehmet Topal Beşiktaş'la anlaşma sağladı. Kontrat süresi 1 yıl olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine transfer gerçekleşti.

Gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçecek ve birkaç gün içinde kampa katılacak.

Maç başı ücretinin yüksek tutulduğu, garanti ücretin ise alt seviyede tutulduğu bir sözleşme yapıldı.

Sergen Yalçın'ın onayı üzerine yapılan bir transfer. Son yıllarda adı geçiyordu zaten. Orta alanda ve savunmada oynayan bir isim ve yeni yabancı kuralı sebebiyle yerli rotasyonuna alternatif olacak bir isim."

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Geçen sezonu Başakşehir'de geçiren 35 yaşındaki orta saha, İstanbul ekibiyle yollarını ayırmıştı.

Mehmet Topal daha önce uzun yıllar Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giydi. Deneyimli futbolcu; Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir ile şampiyonluk yaşayarak büyük bir başarıya imza attı.

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Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Mehmet Topal'la anlaşma sağlandı
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