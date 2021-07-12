Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Mehmet Topal'la anlaşma sağlandı

Maç başı ücretinin yüksek tutulduğu, garanti ücretin ise alt seviyede tutulduğu bir sözleşme yapıldı.

Sergen Yalçın'ın onayı üzerine yapılan bir transfer. Son yıllarda adı geçiyordu zaten. Orta alanda ve savunmada oynayan bir isim ve yeni yabancı kuralı sebebiyle yerli rotasyonuna alternatif olacak bir isim."