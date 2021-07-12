Son dakika: Fernando Muslera'dan haber var! PSV maçında oynayabilecek mi?

SON DAKİKA: MUSLERA'DAN GALATASARAY'A İYİ HABER!
A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Muslera, PSV karşısında forma giyebilecek. Muslera, 14 Temmuz Çarşamba akşamı İstanbul'a gelecek. Uruguaylı futbolcunun corona virüs karantina süreciyle ilgili de bir sıkıntısı bulunmuyor.
GEDSON FERNANDES TRANSFERİNDE SON DURUM...
Emre Kaplan, Gedson transferiyle ilgili son durumu açıkladı: 'Gedson Fernandes ile ilgili 2 milyon Euro'luk kiralama bedelinde problem yok fakat opsiyonla ilgili henüz orta nokta bulunamadı.'
VAN AANHOLT'UN MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR!
Galatasaray yönetimi Patrick van Aanholt ile 3 senelik sözleşme için görüşecek. Sarı kırmızılılarda rota Aanholt'a döndü. Oyuncunun menajeriyle İstanbul'a görüşme yapılacak.