Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fernando Muslera'dan haber var! PSV maçında oynayabilecek mi?
Giriş Tarihi: 12.7.2021 15:31 Son Güncelleme: 12.7.2021 15:32

Son dakika: Fernando Muslera'dan haber var! PSV maçında oynayabilecek mi?

Son dakika: Fernando Muslera'dan haber var! PSV maçında oynayabilecek mi?

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da kaptan Muslera hakkında yeni detaylar geliyor. A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Emre Kaplan, Muslera konusu hakkında güncel bilgileri paylaştı. Copa Amerika'da Uruguay formasıyla finale çıkamadan elenen Muslera, PSV maçında oynayabilecek mi?

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV ile karşı karşıya gelecek. Takım kaptanı Fernando Muslera'nın PSV maçına yetişip yetişmeyeceği merak konusu oldu. Galatasaray taraftarına Muslera'dan iyi haber geldi.

SON DAKİKA: MUSLERA'DAN GALATASARAY'A İYİ HABER!

A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Muslera, PSV karşısında forma giyebilecek. Muslera, 14 Temmuz Çarşamba akşamı İstanbul'a gelecek. Uruguaylı futbolcunun corona virüs karantina süreciyle ilgili de bir sıkıntısı bulunmuyor.

GEDSON FERNANDES TRANSFERİNDE SON DURUM...

Emre Kaplan, Gedson transferiyle ilgili son durumu açıkladı: 'Gedson Fernandes ile ilgili 2 milyon Euro'luk kiralama bedelinde problem yok fakat opsiyonla ilgili henüz orta nokta bulunamadı.'

VAN AANHOLT'UN MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR!

Galatasaray yönetimi Patrick van Aanholt ile 3 senelik sözleşme için görüşecek. Sarı kırmızılılarda rota Aanholt'a döndü. Oyuncunun menajeriyle İstanbul'a görüşme yapılacak.

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Son dakika: Fernando Muslera'dan haber var! PSV maçında oynayabilecek mi?
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