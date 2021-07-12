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Giriş Tarihi: 12.7.2021 19:58 Son Güncelleme: 12.7.2021 20:06

Son dakika... Galatasaray'a Yunanistan'da kötü muamele! İstanbul'a dönme kararı alındı...

Son dakika... Galatasaray'a Yunanistan'da kötü muamele! İstanbul'a dönme kararı alındı...

Son dakika haberi... Galatasaray, yarın akşam Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için bugün Yunanistan'a gitti. Kafileye Atina Havalimanı'nda yapılan kötü muamele, sarı-kırmızılılara İstanbul'a dönme kararı aldırdı.

Galatasaray Futbol Takımı, Olympiacos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle geri dönme kararı aldı.

Galatasaray'dan ilk açıklama geldi...

"Olympiakos maçı için Atina'ya indikten sonra, Yunan yetkililerin daha önce talep ettikleri tüm prosedürleri (son 72 saat içinde PCR testi veya son 48 saat içinde rapid antijen testi, aşı sertifikaları gibi) yerine getirdiğimiz için aralarında futbolcularımızın da bulunduğu kafilemizden bir bölüm pasaport ve test kontrol uygulamalarını geçti.

Daha sonra Yunan yetkililerden biri, PCR testlerimizi kabul etmediklerini ve yeniden test olmamız gerektiğini söyleyerek hoş olmayan, küstah bir tavırla, pasaporttan geçen oyuncularımızın da takım otobüsünden inerek, iki ülke arasında PCR testlerini tanıma protokolü olmasına ve tesadüfi kişileri rastgele teste sokmak istemelerine rağmen tüm kafilenin yeniden teste girmesini talep etti.

Yaklaşık iki saatlik bir süre havalimanında bekletildikten sonra sorunun hiçbir şekilde çözülememesinden dolayı kafilemiz İstanbul'a dönüş işlemlerini başlattı."

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Son dakika... Galatasaray'a Yunanistan'da kötü muamele! İstanbul'a dönme kararı alındı...
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