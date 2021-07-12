Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray’ın yeni 10 numarası için Hagi devrede! Nicolae Stanciu transferinde anlaşma yakın…
Giriş Tarihi: 12.7.2021 23:31 Son Güncelleme: 12.7.2021 23:38

Son dakika: Galatasaray’ın yeni 10 numarası için Hagi devrede! Nicolae Stanciu transferinde anlaşma yakın…

Son dakika: Galatasaray’ın yeni 10 numarası için Hagi devrede! Nicolae Stanciu transferinde anlaşma yakın…

Son dakika haberi… Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynayacağı PSV maçlarına hazırlanan Galatasaray, bir yandan da yeni transferlerini sezonun en kritik maçına yetiştirmeye çalışıyor. Gedson Fernandes için uğraş veren sarı-kırmızılılar, öte yandan sol bek ve 10 numara bölgesi için çalışmalarına devam ediyor. Rumen 10 numara Nicolae Stanciu için aşama kaydeden Galatasaray, efsanesi Hagi’nin etkisiyle transferi bitirmeyi yakın. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Gelecek sezona Fatih Terim yönetiminde hazırlanan Galatasaray, şu ana kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz transferlerini bitirdi. Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları Burak Elmas ve ekibinin çalışmalarıyla sürüyor.

Sol bek ve orta saha transfer için görüşmelerine devam eden Galatasaray'ın yakın zamanda Gedson Fernandes, Patrick van Aaanholt isimlerini açıklaması bekleniyor.

Öte yandan PSV maçına hazırlanan Galatasaray, 13 Temmuz Salı günü Olympiakos ile bir hazırlık maçı yapacaktı. Ancak Yunan yetkililerin Atina Havalimanı'nda sergilediği tavır nedeniyle maç iptal oldu ve kafile İstanbul'a geri döndü.

TRANSFER BİTMEYE YAKIN

Transfer çalışmalarının devam ettiği süreçte, 10 numara bölgesi için de aceleci davranmayarak birden fazla isimle görüşen yönetim, Nicolae Stanciu transferinde sona yaklaştı.

Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Slavia Prag'da forma giyen Stanciu ile Galatasaray'ın anlaşmaya yakın olduğunu belirtti.

Emanuel Roşu'nun özel haberine göre Galatasaray, Rumen 10 numara için Slavia Prag kulübüne 6 milyon euro civarında bir teklifte bulundu. Bu teklifin değerlendirildiği ve yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

HAGİ BAĞLANTISI...

Rumen gazeteci, tarafların anlaşmaya yakın olduğunu söyleyerek, Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin transferde büyük rol oynadığını kaydetti.

Stanciu'nun, Hagi bağlantısı nedeniyle bu transfere sıcak baktığı söylenirken, Slavia Prag'dan ayrılmak için yönetime baskı yapmadığı belirtildi.

28 yaşındaki Rumen futbolcu Nicolae Stanciu, Çek kulübü Slavia Prag'da forma giyiyor. 10 numara pozisyonunda görev yapan Nicolae Stanciu, kulüpler kariyerinde 78 gol ve 76 asistle oynadı. Rumen futbolcu geçen sezon Slavia Prag ile 45 maçta 16 gol ve 8 asist kaydetti.

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Son dakika: Galatasaray’ın yeni 10 numarası için Hagi devrede! Nicolae Stanciu transferinde anlaşma yakın…
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