Son dakika: Premier Lig devinden Haaland için çılgın teklif! Dortmund hayır diyemeyecek...

Son dakika haberi... Borussia Dortmund'un 21 yaşındaki Norveçli yıldız golcüsü Erling Haaland, bu yaz takımdan ayrılabilir. Sarı-siyahlıların Premier Lig ekibi Chelsea'nin çılgın teklifi karşılığında yıldız golcüyü satmaya sıcak bakıyor.
Erling Haaland ise daha yarışmacı bir lig olmasından dolayı İngiltere Premier Lig'de oynamaya sıcak bakıyor.
Norveçli gazeteci Jan Aage Fjortoft'un ortaya attığı iddiaya göre Chelsea, Erling Haaland için 175 milyon euroluk bir teklifte bulunacak ve Dortmund'un bu teklife hayır diyemeyeceği belirtildi.
21 yaşındaki golcünün adı Avrupa'nın birçok deviyle geçerken başta Real Madrid ve Barcelona olmak üzere Manchester United ve Juventus gibi takımların transfer için devrede olduğu biliniyor.
Ancak şu ana kadar Chelsea'nin teklifi kadar ciddi bir teklifin henüz gelmediği ifade edildi.
Haaland, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla harika bir sezon geride bırakırken çıktığı 41 maçta 41 gol attı ve 12 asist kaydetti.
Son 1.5 sezondur Alman ekibinin formasını giyen Norveçli yıldız, 59 maçta 57 gol attı 15 asist yaptı.
Haaland, ilk olarak 2 sezon önce Salzburg formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde patlama yaparken Devler Ligi'nde 8 maçta 10 gol attı.