Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da ibre Van Aanholt’a döndü! Larsen ve Kaan Ayhan...
Giriş Tarihi: 12.7.2021 11:08 Son Güncelleme: 12.7.2021 11:20

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da ibre Van Aanholt’a döndü! Larsen ve Kaan Ayhan...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da ibre Van Aanholt’a döndü! Larsen ve Kaan Ayhan...

Galatasaray cephesinden son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. SABAH Spor Muhabiri Mehmet Özcan, Galatasaray'ın sol bek transferinde ibrenin Patrick van Aanholt'a döndüğünü açıkladı. Özcan, Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde bulunan Udineseli Jens Stryger Larsen ve Kaan Ayhan'la ilgili de konuştu.

Yeni sezonda bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen, bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi verecek olan Galatasaray'da transfer konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Fatih Terim'in yönetimden sağ bek, sol bek ve stoper transferi istediğini söyleyen SABAH Spor muhabiri Mehmet Özcan, Galatasaray'ın Real Betis'in 4-5 milyon Euro bonservis istediği Alex Moreno'yu almasının mümkün olmadığı için ibrenin Patrick van Aanholt'a döndüğünü açıkladı.

LARSEN VE KAAN AYHAN'DA SONUÇ YOK
A Spor'a konuşan Mehmet Özcan, Galatasaray'ın harcama limitleriyle ilgili önünde engel olduğunu ve sağ bek konusunda Jens Stryger Larsen için Udinese'den 5 milyon Euro cevabı alınınca geri adım atıldığını, stoper konusunda da Kaan Ayhan transferinde sonuç alınamadığını ifade etti.

EURO 2020'DE FORMA GİYDİ
30 yaşındaki Van Aanholt sezon sonu itibariyle Crystal Palace'tan ayrılmıştı. EURO 2020'de Hollanda Milli Takımı'nda da görev alan tecrübeli oyuncu kariyeri boyunca Chelsea, Newcastle, Leicester City, Wigan, Sunderland ve Crystal Palace gibi takımların formasını giymişti.

Galatasaray'ın yeni sol beki kim olacak? Canlı yayında son durumu açıkladı

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: EURO 2020'de final maçı sonrası iğrenç mesajlar ortaya çıktı!
Geleceğin meslekleri paraya para demeyecek! İşte en yüksek maaşlı meslekler
SON DAKİKA! EURO 2020 şampiyonu İtalya oldu! 53 yıl sonra...
BTK'dan önemli düzenleme! Cep faturasını zamanında ödemeyene kısıtlama
Son dakika: EURO 2020'nin en kötü 11'ini seçtiler! Kadroda A Milli Takımımızdan 2 oyuncu yer aldı
Başkan Erdoğan'ın müjdelediği dev destek ödemesi için detaylar netleşti: 12 ay boyunca sürecek!
İstanbul Kuzguncuk’ta acı bekleyiş: 'İmdat' diye bağırdı!
Dayakçı İsmail'in skandalları bitmiyor! Eski baldızdan şok ifade: İsmail Küçükkaya evliyken FOX TV stajyerini taciz etti!
Başkan Erdoğan, milyonların beklediği kararı açıklayacak! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Emekli ve memurlar için maaş zammı hesaplama tablosu 2021 | Temmuz ayı zamlı memur ve emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da ibre Van Aanholt’a döndü! Larsen ve Kaan Ayhan...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA