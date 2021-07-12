Son dakika: Fatih Terim Yunanistan skandalını bir bir anlattı! "Dostluk maçları dostlarladır..."

"DOSTLUK MAÇI DOSTLARLADIR"

İndiğimizde hızlı bir testin yapılmasını istediler. Son iki gündür bunu uygulamaya başladıklarını, herkes için değil rastgele olduğunu söylediler. Ben de test oldum. Elimizdeki PCR testlerinin de fotoğrafını çekiyorlar. Bir kısmına ihtiyaç yok dediler, onlar dışarı çıktılar.