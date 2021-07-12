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Giriş Tarihi: 12.7.2021 16:48

TEF Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı Alanyaspor'u ziyaret etti

MEHMET AL MEHMET AL
TEF Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı Alanyaspor'u ziyaret etti

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavusoğlu’nu ziyaret etti.

TEF Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, Epe Milli Takımın Alanya kampı hakkında bilgi vererek, eskrim sporuna verdiği destekten dolayı teşekkür ederek Süper Ligde 2021-2022 yılında Başarılar dileyerek Babacar için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Epe Milli Takımına başarılar diledi.

Başkan Çasvuşoğlu Eskirim Federasyonu Başkanı Atalı'ya 61 numaralı Alanyaspor forması hediye ederken Eskirim Fedarasyonu Başkanı ise Flöre hediye etti.

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TEF Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı Alanyaspor'u ziyaret etti
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