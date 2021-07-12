TEF Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı Alanyaspor'u ziyaret etti

TEF Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, Epe Milli Takımın Alanya kampı hakkında bilgi vererek, eskrim sporuna verdiği destekten dolayı teşekkür ederek Süper Ligde 2021-2022 yılında Başarılar dileyerek Babacar için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Epe Milli Takımına başarılar diledi.

Başkan Çasvuşoğlu Eskirim Federasyonu Başkanı Atalı'ya 61 numaralı Alanyaspor forması hediye ederken Eskirim Fedarasyonu Başkanı ise Flöre hediye etti.