Telafide Beşiktaş da var

ÇOCUKLARIN ve gençlerin tatillerini verimli geçirmeleri için 81 ilde, 8 milyon öğrencinin katılımı ve 500 bine yakın etkinlikle devam eden 'Telafide bende varım' kampanyasına Beşiktaş'tan destek geldi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcular Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Emre Bilgin ve öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Selçuk'a06 numaralı, Ziya Selçuk yazılı, kırmızıBeşiktaş forması hediye edildi.