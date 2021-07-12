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Giriş Tarihi: 12.7.2021

Telafide Beşiktaş da var

Telafide Beşiktaş da var
ÇOCUKLARIN ve gençlerin tatillerini verimli geçirmeleri için 81 ilde, 8 milyon öğrencinin katılımı ve 500 bine yakın etkinlikle devam eden 'Telafide ben de varım' kampanyasına Beşiktaş'tan destek geldi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcular Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Emre Bilgin ve öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Selçuk'a 06 numaralı, Ziya Selçuk yazılı, kırmızı Beşiktaş forması hediye edildi.

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Telafide Beşiktaş da var
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