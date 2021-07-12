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Giriş Tarihi: 12.7.2021 18:53 Son Güncelleme: 12.7.2021 18:58

Younes Belhanda'dan Galatasaray ve Fatih Terim sözleri

DHA
Younes Belhanda'dan Galatasaray ve Fatih Terim sözleri

Adana Demirspor'un yeni transferi Younes Belhanda, lacivertli-mavili ekibin yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Belhanda, "Sezon öncesi bildiğiniz gibi biraz zor oluyor. Süper Lig için hazırlanmamız gerekiyor. Buraya geldiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de başarı yakalamak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Belhanda, "Süper Lig'de sadece bulunmak için bulunmayacağız. Başkanımız da çok yatırım yaptı. Elimizden geleni yapacağız. Süper Lig'de başarı yakalamak için bulunuyoruz" diye konuştu.

"BAŞKAN GELDİĞİNDE DİREKT KABUL ETTİM"

Transfer döneminde başka takımlardan da teklif aldığını söyleyen tecrübeli 10 numara, "Türkiye dışındaki kulüplerden teklif aldım. Başkanımız bana geldiğinde kendimi çok rahatlamış ve mutlu hissettim. Pek düşünmedim, direkt kabul ettim" şeklinde konuştu.

"İNSANLAR BALOTELLI'Yİ TANIMADIĞI İÇİN KONUŞUYOR"

Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli hakkında da konuşan Younes Belhanda, "İnsanlar onu tanımadığı için konuşuyor. Kendisi çok tatlı bir insandır. Buraya geldikten sonra zaten takımdaki ambiyanstan da anlarsınız iyi bir insan olduğunu. Basında bazı şeyler söyleniyor ama tabii ki doğruluk payı yok" dedi.

"BEN DE BİRAZ TÜRK'ÜM"

EURO 2020'de Türk Milli Takımı'ndan beklenti içinde olduğunu söyleyen Belhanda, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli takımdan beklentilerim vardı. Üzüldüm açıkçası ben de biraz Türk'üm. Özellikle Hollanda maçından sonra beklediğim şeyler olmuştu. Bu sene olmadı ama bir sonraki turnuvada inşallah olur."

"HOCAMIZIN SİHİRLİ DOKUNUŞUYLA DA ÇOK GÜZEL ŞEYLER OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Adana Demirspor'un Süper Lig'de nasıl bir performans sergileyeceği hakkında gelen soruya da cevap veren Faslı futbolcu, "Tabii ki şans da burada biraz işin içine giriyor. Ancak profesyonel futbolcularınız olduktan sonra Süper Lig ve 1'inci Lig arasında çok fark yok. Genç oyuncular da var, tecrübeli oyuncular da var. Hocamızın sihirli dokunuşuyla da çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"FATİH HOCAM ARADI, 'ORASI BENİM ŞEHRİM' DEDİ"

Adana Demirspor ile sözleşme imzaladıktan sonra eski teknik direktörü Fatih Terim'in kendisini aradığını söyleyen Belhanda, sözlerini şöyle noktaladı:

"Transferimden önce Gökhan İnler'i aradım, konuştuk. Kulüple, yönetimle, başkanla, her şey ile ilgili beni bilgilendirdi. İmzaladıktan sonra Fatih hocam da aradı. Orası benim şehrim dedi. Böyle konuştuk."
Belhanda, açıklamaları sırasında Galatasaray'a kırgınlığı olup olmadığı yönünde gelen soru sonrasında ise "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.

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Younes Belhanda'dan Galatasaray ve Fatih Terim sözleri
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