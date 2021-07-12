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Giriş Tarihi: 13.7.2021 00:18 Son Güncelleme: 13.7.2021 00:20

Yunanistan'dan Galatasaray için ilk açıklama geldi! "Benim emrimle izin verilmedi..."

Yunanistan'dan Galatasaray için ilk açıklama geldi! Benim emrimle izin verilmedi...

Galatasaray, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Atina'ya doğru yola çıkmıştı. Atina Havalimanı'nda PCR testleri nedeniyle saatlerce bekletilen sarı-kırmızılı kafile, İstanbul'a geri dönmeye karar vermişti. Yaşananların ardından Yunanistan tarafından ilk açıklama geldi. Yunanistan Sivil Savunma Bakanı Nikos Chardalias, emri kendsinin verdiğini belirtti.

Sezonu erken açan Galatasaray, bu sezonun üçüncü ve son hazırlık maçını Yunanistan ekibi Olympiakos'a karşı oynayacaktı. Hazırlık maçı için Yunanistan'a hareket eden sarı-kırmızılılar, Atina Havalimanı'nda saatlerce bekletildi. PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle İstanbul'a geri dönen Galatasaray, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Yaşananların ardından Yunanistan tarafından ilk açıklama geldi. Yunanistan Sivil Savunma Bakanı Nikos Chardalias, emri kendsinin verdiğini belirtti.

Sport 24'e konuşan Yunanistan Sivil Savunma Bakanı Nikos Chardalias'ın açıklamaları şöyle:

"Galatasaray, Yunanistan mevzuatı gereği istenen hızlı testten geçmeyi reddetti. Testi reddettikleri için benim emrimle ülkeye girişlerine izin verilmedi."

"Halk sağlığını uyaran konularda taviz vermiyoruz, kuralların uygulanması konusunda katıyız. Avrupa Birliği üyesi olarak hem vatandaşlarımızın hem de ziyaretçilerimizin insan haklarına tamamen saygılıyız."

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Yunanistan'dan Galatasaray için ilk açıklama geldi! "Benim emrimle izin verilmedi..."
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