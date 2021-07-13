Edin Visca Dzeko açıklaması! Yıldız golcü Türkiye'ye gelecek mi?

"TÜRKİYE'DEN BEKLENTİM ÇOK BÜYÜKTÜ"

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye'nin performansıyla hayal kırıklığına uğradığını belirten Visca şunları söyledi: "Türkiye herkesin gizli favorisiydi. Benim de öyleydi. Son yıllarda Avrupa'nın en formda takımlarından biriydi. Genç oyuncular çıktı. Türkiye'den beklentim çok büyüktü, sonuna kadar gidebilir diyordum. Bosna Hersek olarak İtalya'ya karşı oynadık. Onlar gerçekten iyi bir takım, EURO 2020'yi de kazandılar. Ama ilk maçtan sonra Galler, İsviçre maçları Türkiye için rahat olur, kazanacaklar dedim, maalesef olmadı. Takımı enerjisiz gördüm, bilmiyorum neden öyle oldu? Daha önce Fransa, Hollanda, Norveç karşısında güçlü bir takım vardı. İnanılmaz potansiyel bir takım ama EURO 2020'de kimsede enerji yoktu. Hiçbir oyuncu sorumluluk almadı. Turnuvada özellikle ilk 11'de oynayan oyuncular daha fazla sorumluluk almalı. Sahada bunu hiç görmedim. Tabii ki herkes analiz yapacak ama inanamadım. Nasıl öyle güçlü bir takım böyle oynadı? Türkiye'nin performansı herkes için sürpriz oldu. Kim oynadı, kim oynamadı onu hocalar anlatacaklar ama ben de şaşırdım."

EURO 2020'de en beğendiği takımları İtalya ve Danimarka olarak açıklayan deneyimli futbolcu, "Danimarka'nın iyi bir kadrosu vardı ve takım olarak da iyi oynadılar. İtalya ise bambaşka bir takım. Taktik ve fiziksel olarak çok güçlü bir takım. Çok kaliteli oyuncuları var. Finalde de gördüğünüz gibi 90 dakika pes etmiyorlar. Geriye düştüler ama sakin bir şekilde devam ettiler. Hak ettiler ve kupayı kazandılar. Şu an Avrupa'daki en iyi takım. En beğendiğim oyuncu Chiesa oldu. Juventus'ta sakatlık yaşamazsa hem Avrupa'nın hem de dünyanın en iyi oyuncularından biri olabilir. Ben de onun pozisyonunda oynuyorum o yüzden yaptıklarının ne kadar önemli olduğunu biliyorum. 23 yaşında adam Avrupa Şampiyonası'nda o kadar koşuyor, sorumluluk alıyor, mücadele ediyor ve o kadar tecrübeli görünüyor. Her milli takımda kanat oyuncuları ve önde oynayan oyuncular sorumluluk almazsa takım ilerlemez." değerlendirmesinde bulundu.

"MİLLİ TAKIMDA GENÇ OYUNCULARA ŞANS VERMEK İÇİN BIRAKMA KARARINI ALDIM"

Edin Visca, Bosna Hersek Milli Takımı'nı bırakma kararıyla ilgili olarak ise, şöyle konuştu: "Geçen sene EURO 2020 için play-off'unda Kuzey İrlanda'ya yarı finalde kaybettik. Onda sonra oturup düşündüm. 10 sene milli takımda oynadım. Yeni jenerasyonun zamanın geldiğini düşündüm, o yüzden bu kararı aldım. Tabii ki kararı almak çok kolay değil. Milli takımda oynamak en özel duygulardan biri. Çok zor bir karar, belki 5-6 ay düşündüm. 31 yaşındayım, her zaman hem idmanda hem maçta en iyisini yapmak istiyorum. Sezon çok yoğun oluyor. Milli takımda genç oyunculara şans vermek için bırakma kararını aldım. Bir de ağır bir sakatlık yaşadım. 2,5-3 ay oynamadım, ameliyata kadar yakın bir sakatlık yaşadım. O yüzden bırakmak için doğru bir zaman olduğunu düşündüm."

"DÜNYADAKİ EN KÖTÜ ŞEYLERDEN BİRİNİ YAŞADIK, BENİM ÜLKEM YAŞADI"

Bosna Hersekli futbolcu, 11 Temmuz'da 26. yılı geride kalan Srebrenitsa soykırımı hakkında ise şunları söyledi: "Bizim ülkenin en zor ve acı dönemi oldu. 26 yıl geçti. 11 Temmuz gelince herkes üzülüyor. 24 saat onu düşünüyoruz zaten. Nasıl bu oldu? Avrupa'nın merkezinde, herkesin gözü önünde oldu. Hiç kimse bir şey yapamadı. Çok kötü bir şey. Çocuklar öldü, çok kötü şeyler oldu. Herkes biliyor. Dünyada hiç kimsenin bunu yaşamasını istemiyorum. Dünyadaki en kötü şeylerden birini yaşadık, benim ülkem yaşadı. Her sene tekrar bunu yaşıyoruz, konuşuyoruz. Bundan etkilenen benim de yakınlarım var ama konuşmak istemiyorum."

"EMRE BELÖZOĞLU OYUNUMU EN FAZLA ETKİLEYEN OYUNCU OLDU"

Edin Visca, A Milli Takım yardımcı antrenörlüğüne getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'yla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Emre Belözoğlu ağabeyim gibi. Bizim kaptanımızdı. Onunla oynadığım için çok mutluyum. Emre Belözoğlu oyunumu en fazla etkileyen oyuncu oldu. Benim koşularımı her zaman gördü. Topu alınca hep bana pas verdi. Onunla oynadığım için çok mutluyum, çok şey öğrendim. Milli takımda çalışacağı haberini gördüm, mutlu oldum. Türkiye'deki en tecrübeli oyuncuydu. Bence milli takıma çok yardım edecek. Fenerbahçe'de de iyi işler yaptı. O geldikten sonra Fenerbahçe iyi oynamaya başladı. Son maça kadar şampiyon olabilirdi. Futbolu ne kadar çok bildiğini bu kısa sürede gösterdi."