Fatih Terim'e çifte müjde! Ceza ve tazminat davasını kazandı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyada kendisi hakkında hakaret dolu paylaşımlarda bulunanların peşini bırakmıyor.Selim E., Terim'i hedef alarak bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımında sinkaflı küfür ve 'Adam gibi takım kur' ifadesi yer alması Fatih Terim'i kızdırdı.
105 GÜN ADLİ PARA CEZASI
İlk olarak Selim E. hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Hakaret' suçundan dava açıldı. Yargılama sonunda mahkeme kararını verdi. Selim E. 105 gün adli para cezasına çarptırıldı. Ceza davasının bitiminde teknik direktör Terim Av. Dr. Candaş Gürol aracılığıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.
DAVAYI KAZANDI
Kişilik haklarının zedelendiğini dile getiren Fatih Terim 20 bin liralık manevi tazminat talebinde bulundu. Bugün görülen duruşmada davada karar çıktı.Mahkeme, davayı kısman kabul ederek davalı Selim E'nin Fatih Terim'e 8 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.