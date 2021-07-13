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Giriş Tarihi: 13.7.2021 15:24 Son Güncelleme: 13.7.2021 15:24

Fatih Terim'e çifte müjde! Ceza ve tazminat davasını kazandı!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Fatih Terim'e çifte müjde! Ceza ve tazminat davasını kazandı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyada kendisi hakkında  hakaret dolu paylaşımlarda bulunanların peşini bırakmıyor. Terim, hakaretlere karşı açtığı davada 8 bin lira tazminat kazandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyada kendisi hakkında hakaret dolu paylaşımlarda bulunanların peşini bırakmıyor.Selim E., Terim'i hedef alarak bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımında sinkaflı küfür ve 'Adam gibi takım kur' ifadesi yer alması Fatih Terim'i kızdırdı.

105 GÜN ADLİ PARA CEZASI

İlk olarak Selim E. hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Hakaret' suçundan dava açıldı. Yargılama sonunda mahkeme kararını verdi. Selim E. 105 gün adli para cezasına çarptırıldı. Ceza davasının bitiminde teknik direktör Terim Av. Dr. Candaş Gürol aracılığıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.



DAVAYI KAZANDI

Kişilik haklarının zedelendiğini dile getiren Fatih Terim 20 bin liralık manevi tazminat talebinde bulundu. Bugün görülen duruşmada davada karar çıktı.Mahkeme, davayı kısman kabul ederek davalı Selim E'nin Fatih Terim'e 8 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

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Fatih Terim'e çifte müjde! Ceza ve tazminat davasını kazandı!
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