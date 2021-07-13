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Giriş Tarihi: 13.7.2021

Fırtına ‘sert’ esince Avcı idmanı bitirdi

Fırtına ‘sert’ esince Avcı idmanı bitirdi
Trabzonspor'un dün akşam yaptığı antrenmanda bordo-mavili oyuncular çok hırslıydı. İdmandaki çift kale maçta Koita, Bruno Peres, Hüseyin Türkmen ve Djaniny sakatlık yaşadı. Koita ve Peres kısa sürede ayağa kalkarken, Djaniny ile Hüseyin'in ikili mücadele sonrası yerde kalışının ardından teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanı hemen bitirerek oyuncuların yanına koştu. Hüseyin'in sağ ayak bileği, Djaniny'nin ise sağ ayak alt baldırı sargıya alındı. İdmanı bitirip oyuncuları içeri yollayan Avcı, iki oyuncunun da tedavisi esnasında başlarından ayrılmadı. Daha sonra oyuncular sekerek de olsa antrenman sahasından ayrıldı.

SÜRPRİZ ZİYARET
Yeni sezon hazırlıklarını TFF'nin Riva Tesisleri'nde sürdüren Trabzonspor'un kampını TFF yöneticisi Mustafa Hacıkerimoğlu ziyaret etti. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte gelen Hacıkerimoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir süre sohbet etti

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Fırtına ‘sert’ esince Avcı idmanı bitirdi
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