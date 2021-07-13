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Giriş Tarihi: 13.7.2021

Forvete Lapadula

YUNUS EMRE SEL
Forvete Lapadula

Serie A’da küme düşen Benevento’nun Perulu golcüsü için teknik heyet ve yönetimin vereceği karar bekleniyor

Trabzonspor'da transfer gündemine yeni bir isim eklendi. Forvet ve sol bek arayışlarını sürdüren bordo-mavililere menajerlerin İtalya Serie B ekibi Benevento'dan 31 yaşındaki Gianluca Lapadula ismini önerdiği belirlendi. Santrfor mevkiinde oynayan 1.78 boyundaki oyuncu, son olarak Copa America'da Peru Milli Takımı ile çıktığı 4 maçta 2 asist kaydetti. Lapadula küme düşen Benevento formasıyla da Serie A'da çıktığı 37 maçta 8 gol, 5 asistle oynadı. Deneyimli futbolcunun adı bazı İngiliz takımlarıyla da anılıyor.

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Forvete Lapadula
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