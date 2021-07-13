Forvete Lapadula

Serie A’da küme düşen Benevento’nun Perulu golcüsü için teknik heyet ve yönetimin vereceği karar bekleniyor
Trabzonspor'da transfer gündemine yeni bir isim eklendi. Forvet ve sol bek arayışlarını sürdüren bordo-mavililere menajerlerin İtalya Serie B ekibi Benevento'dan 31 yaşındaki Gianluca Lapadula ismini önerdiği belirlendi. Santrfor mevkiindeoynayan 1.78 boyundaki oyuncu, son olarak Copa America'da PeruMilli Takımı ile çıktığı4 maçta 2 asist kaydetti. Lapadula küme düşen Benevento formasıyla da Serie A'da çıktığı37 maçta 8 gol, 5 asistle oynadı. Deneyimli futbolcunun adı bazı İngiliz takımlarıyla da anılıyor.